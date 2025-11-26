Фондация "Димитър Бербатов" представи идеята си за мемориал на благодетелите (Снимки)

Фондация "Димитър Бербатов" представи своето идейно предложение за място на памет и вдъхновение в сърцето на София, съобщиха от фондацията на сайта си.

Ето какво е предложението:

Натрупала опит в работата с младия потенциал на България, 17-годишната Фондация "Димитър Бербатов" е решена да реализира и тази своя идея – само на пръв поглед встрани от основната ѝ дейност. Наричана вътрешно „градинката", идеята отлежаваше, после се задвижи към институциите... СНИМКА: Сайт на Фондация "Димитър Бербатов"

ОБЕКТ Мемориал на благодетелите

ВЪЗЛОЖИТЕЛ Фондация „Димитър Бербатов"

ИДЕЯ Димитрина Ходжева (Фондация „Димитър Бербатов")

ПРОЕКТАНТИ: "СолЕр Архитекти" (арх. Александър Генчев, арх. Иглика Люцканова)

Замисълът и посланието По един атрактивен и модерен начин да отдадем дължимото на големите благодетели – дарителите, строители на съвременна България в периода 1878-1944 г. Смятаме, че всички сме в дълг към тези забележителни хора, които не само че никъде не са почетени специално в заедност, но с малки изключения са напълно непознати за обществото. Случайно или умишлено те са били оставени в забвение... Обичайно търсим поводи за национална гордост само в нашите революционери, а на забрава са обречени имената на наистина впечатляващи визионери градители, които могат да ни вдъхновяват и днес. Смятаме, че в тяхно лице младите българи ще могат да черпят гордост и да градят реално самочувствие, а всички ние да върнем националното си достойнство.

За благодетелите има издадени книги, базирани на архиви и проучвания. Но колко хора ги знаят? Фондация „Димитър Бербатов" иска да провокира масов и жизнен интерес към тези забележителни българи чрез художествено произведение на публично място. И всички ние като модерно общество, макар и с голямо закъснение, да изразим своята признателност, но и да добием кураж, че дори и във времена на национални кризи напредъкът идва не с помощ отвън, а с нашите общи усилия и с приноса на всеки поотделно. СНИМКА: Сайт на Фондация "Димитър Бербатов"

Фондация „Димитър Бербатов" иска да даде своя дан - да не позволяваме да се забрави напълно нашата богата и благородна традиция в дарителството и взаимопомощта. Да помним хората, съградили и нова България, и новите българи. Чрез тези знайни и забравени благотворители ние се нареждаме до общества с висока култура и гражданско съзнание. Това ни задължава да възобновим спомена за тях и да му дадем трайно присъствие в нашето ежедневие.

Ситуиране на мемориала Мястото, което фондацията дръзко предлага, е градинката „Св. Климент Охридски" между Софийския университет и старото Народно събрание. Точно срещу фигурите на едни от най-знаковите благодетели в нашата история - братята Евлоги и Христо Георгиеви. В една от нейните алеи пред подлеза за метрото на станция „Софийски университет", където сега има островче с цветя. Мястото се отбранява като прекалено централно, но има ли по-подходящо? Вярваме, че то може да се превърне в знаково за столицата и да бъде както случайно видяно, така и специално посещавано и от семейства с деца, и от туристи. Както се казва – „сега в София, а после и в други градове"...

Това ново място освен атрактивно, ще бъде и информативно чрез възможностите на новите технологии. Стремежът е то да не „говори" само за минало, а и за бъдеще, да бъде привлекателно и да предизвиква желание да спреш, да проявиш интерес към имената, да прочетеш. Самата визия, материалите и начина на изпълнение ще се разработят в детайл на следваща фаза, след евентуалното одобрение на замисъла.

Да - сега се борим за замисъла и мястото. И търсим съмишленици. Защото нищо от горното няма смисъл, ако съвременниците не разбират значението му. Надяваме се да няма политик или привърженик на коя да е партия, който да намери основателна причина да се противопостави на идеята и мястото. Това е надпартийна идея, това е обща кауза.

Предвиждаме да има обособени сектори, във всеки от които ще има име. Секторите ще бъдат не повече от 15-20, а имената ще бъдат внимателно подбрани на база предварително зададени критерии и неоспорими! До всяко име ще има лесно достъпен QR код, зад който ще фигурира подробна исторически достоверна информация за живота и делото на благодетеля. Един от секторите може да бъде посветен на многобройните сравнително по-малки дарители, които не са почетени отделно. СНИМКА: Сайт на Фондация "Димитър Бербатов"

Предвиждаме на подходящо място да бъде гравиран надпис: Посвещава се на благодетелите – дарители и строители на съвременна България (1878-1944 г.) С признателност за делата им и за вдъхновението!

Уеб базирано съдържание QR кодовете и уеб базираното съдържание са отличителен и съществен елемент за този проект. Грижа на фондацията е да създаде и подържа уебсайт с информация за всяка от тези личности. Информацията ще се базира на съществуващи архивни документи, биографични книги, документални филми и др. Ще използваме опита и знанията на специалисти, създали съдържание и ние ще се придържаме отговорно към него.

Ще се погрижим всичко, което искаме да се знае за тези забележителни хора, да бъде уеб базирано. Кодът до всяко име в сектора ще води към съдържание на български и английски - разказ за човека: житейската му история, делата му, заслугите (с документите и фактите, но и с любопитното, с евентуални видеа).