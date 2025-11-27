Недоволство в Смолян за изсечени липи. Общината: Сменяме тротоарите и ще засадим паркови дървета

Подобна бе ситуацията и при ремонта на ларгото, но сега градът има добра пешеходна зона

Около 30 изсечени липи по централния бул. "България" в Смолян нажежиха страстите. Дърветата са на над 40 г. и са на тротоарите, които никога не са били ремонтирани. На два етапа стволовете бяха отрязани и извозени.

"Безумна сеч, отстраняват се здрави дървета", казват недоволните.

"Сечта беше извършена по тъмно, буквално за часове, без предупреждение,

без обществено обсъждане и без огласена експертна оценка. Официалният мотив "опасни дървета" и "подписка от 82-ма човека" е в пълен разрез с начина, по който трябва да се управлява публичната среда", обявиха от "Продължаваме промяната" и започнаха петиция, която събра около 350 подписа.

Междувременно с червен спрей до разкопания тротоар се появи надпис: "Доникиде, къде са дърветата?". Вероятно с правописна грешка. Кметът на Смолян Николай Мелемов

"Подобна ситуация възникна и при ремонта на ларгото. Тогава се премахнаха липи, които имат агресивна коренова система. Тя беше навлязла в канализацията и останали подземни комуникации, а кореновата им система беше повдигнала плочките на тротоара и бордюрите, както и бе проникнала в основите на сградите.

Трудно беше човек да се придвижва по главната, особено за възрастните и за майките с колички. Не беше взето лесно това решение, като кметът отнесе много негативи и "благопожелания", но трябваше да се действа твърдо и решително, за да бъде извършен качествен ремонт.

Бяха избрани подходящи дървета

и сега всички ползват една добра пешеходна зона. По този начин и сега ще бъде обновен тротоарът и засадени подходящи дървета от кино "Дружба" до "Здравец". Необходимо е време, така че трябва да се въоръжим с търпение", коментира общинският съветник от "Новото време" Коста Начев.

В мрежата Боян Веселинов пише: "Моята баба, която е на 83 г. и няма фейсбук – миналата година се спъна в едно дърво с издигнатите плочки и си счупи ръката. Още не може да се оправи."

"Общинският съвет в Смолян е приел решение и е гласувал средства за подмяната на тротоарни плочки. Възложено е да бъде обърнато внимание на ландшафта и зелените площи, както и да се изготви цялостен план за подходящо озеленяване в населените места на територията на общината и консултиране на конкретни решения за премахване или засаждане на дървесни видове.

За подмяна на тротоарите по булеварда, както и на още места в Смолян, Момчиловци и Смилян, има гласувани 1 млн. лв. В общината постъпи подписка с искане да се премахнат, но не тя е водеща в действията ни.

Освен подписката при нас са постъпвали жалби от майки с колички, хора с увреждания и възрастни, че тротоарите са стари и неравни. От тях при сняг падат клони, задръстват канализацията и хората се оплакват, че им занемаряват жилищата. След консултации с озеленители, еколози и инженери се взе решение

да се премахнат старите дървета, неподходящи за градска среда,

кореновата им система е компрометирала подземната инфраструктура и тротоарите. Също така са много близо до фасадите на сградите. Изсечените дървета са липи, които не са за тротоари и паркове", заяви кметът на Смолян Николай Мелемов.

До 10-ина дни по булеварда до кръстовището към ул. "Дичо Петров" тротоарните плочки ще бъдат поставени.

"Амбицията на общината е до края на следващата година основната централна зона от автогарата до МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" да бъде с обновени тротоарни настилки. По този начин ще се постигне приветлив и европейски вид на основния булевард в Смолян", каза Мелемов. Част от отсечката от киното до кръстовището за ул. "Дичо Петров" е вече с положени нови тротоарни плочки.

На мястото на изсечените дървета ще бъдат избрани и засадени подходящи видове с големина от поне 3 метра, които ще се комбинират с храсти и при възможност с цветя, уверява Мелемов.

Той сочи за пример досегашните действия на общината през годините, където след ремонт са премахвани дървета и

винаги са засаждани нови и са търсени решения за зелен облик

на града. Пример за това били новите кръгови кръстовища, районът около църквата "Висарион Смоленски", районът около областната болница, централната градска част и други.

"Навсякъде по света се подменя трайната растителност с цел безопасност, естетика и приятна околна среда", казва кметът.

Демонтираните и здрави тротоарни плочки се складират до теца, а след това е възможно да се използват на подходящи места в общината. Дървесината от отсечените дървета се предоставя за огрев на уязвими групи.