ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Недофинансираното здравеопазване може да струва на...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21792670 www.24chasa.bg

Недоволство в Смолян за изсечени липи. Общината: Сменяме тротоарите и ще засадим паркови дървета

Валентин Хаджиев

[email protected]

1056
До дни тротоарите, където са изсечени липите, ще бъдат подменени. След това ще бъдат засадени нови дървета.

Подобна бе ситуацията и при ремонта на ларгото, но сега градът има добра пешеходна зона

Около 30 изсечени липи по централния бул. "България" в Смолян нажежиха страстите. Дърветата са на над 40 г. и са на тротоарите, които никога не са били ремонтирани. На два етапа стволовете бяха отрязани и извозени.
"Безумна сеч, отстраняват се здрави дървета", казват недоволните.

"Сечта беше извършена по тъмно, буквално за часове, без предупреждение,

без обществено обсъждане и без огласена експертна оценка. Официалният мотив "опасни дървета" и "подписка от 82-ма човека" е в пълен разрез с начина, по който трябва да се управлява публичната среда", обявиха от "Продължаваме промяната" и започнаха петиция, която събра около 350 подписа.

Междувременно с червен спрей до разкопания тротоар се появи надпис: "Доникиде, къде са дърветата?". Вероятно с правописна грешка.

Кметът на Смолян Николай Мелемов
Кметът на Смолян Николай Мелемов

"Подобна ситуация възникна и при ремонта на ларгото. Тогава се премахнаха липи, които имат агресивна коренова система. Тя беше навлязла в канализацията и останали подземни комуникации, а кореновата им система беше повдигнала плочките на тротоара и бордюрите, както и бе проникнала в основите на сградите.

Трудно беше човек да се придвижва по главната, особено за възрастните и за майките с колички. Не беше взето лесно това решение, като кметът отнесе много негативи и "благопожелания", но трябваше да се действа твърдо и решително, за да бъде извършен качествен ремонт.

Бяха избрани подходящи дървета

и сега всички ползват една добра пешеходна зона. По този начин и сега ще бъде обновен тротоарът и засадени подходящи дървета от кино "Дружба" до "Здравец". Необходимо е време, така че трябва да се въоръжим с търпение", коментира общинският съветник от "Новото време" Коста Начев.

В мрежата Боян Веселинов пише: "Моята баба, която е на 83 г. и няма фейсбук – миналата година се спъна в едно дърво с издигнатите плочки и си счупи ръката. Още не може да се оправи."

"Общинският съвет в Смолян е приел решение и е гласувал средства за подмяната на тротоарни плочки. Възложено е да бъде обърнато внимание на ландшафта и зелените площи, както и да се изготви цялостен план за подходящо озеленяване в населените места на територията на общината и консултиране на конкретни решения за премахване или засаждане на дървесни видове.

За подмяна на тротоарите по булеварда, както и на още места в Смолян, Момчиловци и Смилян, има гласувани 1 млн. лв. В общината постъпи подписка с искане да се премахнат, но не тя е водеща в действията ни.

Освен подписката при нас са постъпвали жалби от майки с колички, хора с увреждания и възрастни, че тротоарите са стари и неравни. От тях при сняг падат клони, задръстват канализацията и хората се оплакват, че им занемаряват жилищата. След консултации с озеленители, еколози и инженери се взе решение

да се премахнат старите дървета, неподходящи за градска среда,

кореновата им система е компрометирала подземната инфраструктура и тротоарите. Също така са много близо до фасадите на сградите. Изсечените дървета са липи, които не са за тротоари и паркове", заяви кметът на Смолян Николай Мелемов.

До 10-ина дни по булеварда до кръстовището към ул. "Дичо Петров" тротоарните плочки ще бъдат поставени.

"Амбицията на общината е до края на следващата година основната централна зона от автогарата до МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" да бъде с обновени тротоарни настилки. По този начин ще се постигне приветлив и европейски вид на основния булевард в Смолян", каза Мелемов.

Част от отсечката от киното до кръстовището за ул. "Дичо Петров" е вече с положени нови тротоарни плочки.
Част от отсечката от киното до кръстовището за ул. "Дичо Петров" е вече с положени нови тротоарни плочки.

На мястото на изсечените дървета ще бъдат избрани и засадени подходящи видове с големина от поне 3 метра, които ще се комбинират с храсти и при възможност с цветя, уверява Мелемов.

Той сочи за пример досегашните действия на общината през годините, където след ремонт са премахвани дървета и

винаги са засаждани нови и са търсени решения за зелен облик

на града. Пример за това били новите кръгови кръстовища, районът около църквата "Висарион Смоленски", районът около областната болница, централната градска част и други.

"Навсякъде по света се подменя трайната растителност с цел безопасност, естетика и приятна околна среда", казва кметът.

Демонтираните и здрави тротоарни плочки се складират до теца, а след това е възможно да се използват на подходящи места в общината. Дървесината от отсечените дървета се предоставя за огрев на уязвими групи.

До дни тротоарите, където са изсечени липите, ще бъдат подменени. След това ще бъдат засадени нови дървета.
Кметът на Смолян Николай Мелемов
Част от отсечката от киното до кръстовището за ул. "Дичо Петров" е вече с положени нови тротоарни плочки.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Цветанка Минчева: Плащайте с карта в първите дни на 2026 г.