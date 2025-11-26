Съдят мъж за жесток побой над майката на детето си

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Съдят мъж за жесток побой над жена си. Районна прокуратура – Благоевград с обвинителен акт предаде на съд Р.К., на 55 години, по дело за извършени в условията на домашно насилие престъпления – отправяне на закани срещу личността и причиняване на телесна повреда.

Обвиняемият Р.К. живеел на семейни начала с М.П. първоначално в гр. Благоевград, а впоследствие в с. Долно Българчево. От съвместното съжителство те имат малолетен син.

Мъжът проявявал агресивно поведение спрямо майката на детето си - упражнявал физическо насилие, като й нанасял побои, отправял й заплахи и обидни квалификации.

Пострадалата не сигнализирала в полицията, а само споделяла за случващото се със близките си.

На 09.08.2023 г. между Р.К. и М.П. възникнал спор, по време на който обвиняемият отправил обиди и заплахи против личността й, нанесъл й удари с ръце в областта на главата.

След този пореден случай на физическо и психическо насилие жената подала сигнал на телефон за спешни случаи 112. Пристигналият на място полицейски автопатрул задържал Р.К. за срок до 24 часа.

Пострадалата посетила съдебен лекар, който й издал медицинско свидетелство за причинените й от обвиняемия телесни увреждания. Освен това М.П. подала молба до Районния съд в гр. Благоевград по Закона за защита от домашно насилие. Във връзка с осъществения спрямо нея акт на домашно насилие със съдебно решение били постановени мерки за защита на пострадалата.

В хода на разследването по делото е била назначена съдебномедицинска експертиза, според заключението на която в резултат на нанесените от обвиняемия удари с ръце в областта на главата на М.П. е била причинена контузия на меките тъкани на главата.

Извършената комплексна съдебно-психиатрична и психологична експертиза на пострадалата е установила данни за страх, притеснение, тревожно-депресивна симптоматика, чувство за вина, пасивност и ниска самооценка в резултат на продължителните стресови ситуации с обвиняемия Р.К.

Предстои делото да продължи в съда.