Пробация за 28-годишен шофьор, избягал от полицейска проверка и потрошил патрулка

Районен съд Кюстендил определи наказание „Пробация" за срок от 12 месеца, по отношение на 28- годишен обвиняем, който се призна за виновен в две престъпления - противозаконно пречил на орган на властта да изпълни задълженията си по Закона за МВР и повредил моторно превозно средство /полицейски автомобил/. Съдът одобри споразумението постигнато между Районна прокуратура и защитата.

Подсъдимият Н. А. се признава за виновен в това, че на 4 май 2023 г. в гр. Кюстендил, противозаконно пречил полицаите А. А. и В. В., разузнавачи в Сектор „Криминална полиция" към РУ - Кюстендил, да изпълнят задълженията си. Той им попречил на извършване на полицейска проверка за пресичане на осъществявано престъпление от общ характер, да му бъде извършена проверка за установяване на самоличността му, евентуалната му съпричастност към извършване на престъпление по чл. 354а от НК, както и за наличие у него, и в автомобила, управляван от него на предмети и вещи, забранени от закона.

Подсъдимият не е спрял на подадени звукови и светлинни сигнали за спиране, подадени от служебен автомобил и осуетил извършването на проверка, чрез бягство с лек автомобил, от мястото на подаване на сигналите за спиране за извършване на проверка, и не е изпълнил отдадено му от полицейски орган, устно полицейско разпореждане „Полиция, стой на място!", като отказал да застане неподвижен и рязко потеглил на заден ход, с управлявания от него лек автомобил. Подсъдимият се признава за виновен и за това, че по същото време е повредил противозаконно лек автомобил, собственост на МВР, като общата стойност на нанесените щети е в размер на 800 лв.

Н. А. ще изтърпи едно общо най-тежко наказание, а именно: „пробация", изразяваща се в „задължителна регистрация по настоящ адрес" за срок от 12 месеца, с периодичност два пъти седмично и „задължителни периодични срещи с пробационен служител" за срок от 12 месеца. Имуществените вреди с престъплението са възстановени.

Одобреното споразумение има последиците на влязла в законна сила присъда. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.