Ще имаме ли ресторант със звезда "Мишлен"?

Даниел Митов намалил коледните бонуси в МВР заради увеличените заплати

Димитър Мартинов

Даниел Митов

Тройно е намалил колендните бонуси в МВР в сравнение с 2022 година вътрешният министър Даниел Митов, показа проверка на "24 часа". Причината е в увеличението на заплатите във ведомството.

При Иван Демерджиев преди 3 години бонусите са били по 1200 лева, а сега са 400. Преди това Калин Стоянов е разписал заповед за по 1000 лева през 2023 г., а през м.г. Атанас Илков пусна разпореждане за по 600 лева. 

Тази година заплатите в МВР бяха увеличени с 50%. А от 1 януари се предвижда ново увеличение с още 12%, тъй като по закон разходите в МВР и отбраната бяха обвързани със средната заплата за страната. Изчисляват се на базата на достигната средна работна заплата за второто тримесечие на предходната година. През 2025-а НСИ отчете 2572 лв., което дава 12% ръст на възнагражденията в МВР и МО. За държавната администрацията планираното увеличение е от 5% за всички системи с изключение на онези, за които има утвърдени формули.

Даниел Митов

