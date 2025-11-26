Парламентът освобождава паркинга до „Св. Александър Невски" от 1 декември

От 1 декември 2025 г. парламентът няма да използва зоната за охрана, обособена на площад „Св. Александър Невски" към историческата сграда на Народното събрание. Това става ясно от писмо на председателя на Народното събрание Рая Назарян до министъра на вътрешните работи Даниел Митов, съобщиха от пресцентъра на НС.

Зоната за охрана около сградата на Народното събрание на пл. „Народно събрание" № 2 е съгласувана с Министерството на вътрешните работи в изпълнение на разпоредби от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

До решението се стигна след като по-рано днес председателят на Народното събрание Рая Назарян постави въпроса за обсъждане по време на заседанието на Председателския съвет на парламента. Тя отбеляза, че цялата дейност на народните представители и администрацията на законодателната институция вече е съсредоточена в сградата на пл. „Княз Александър Първи". По темата бяха представени различни мнения от ръководствата на всички парламентарни групи.

Председателят на парламента Рая Назарян е на мнение, че пространството, което Народното събрание няма да използва, би било добре да бъде предназначено за пешеходна зона около храм-паметника „Св. Александър Невски".

В своя позиция лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски заяви, че очаква още кметът на София Васил Терзиев, с подкрепата на общинските си съветници от ППДБ, "Спаси София" да предприемат необходимите действия за отварянето на паркинга пред катедралата "Св. Александър Невски" за хората.

"Когато една идея е добра – добра си е! Напълно подкрепям предложението: паркингът до „Св. Александър Невски" трябва да служи на софиянци, а не на депутати и тяхната „зона за сигурност", която самият парламент е решил да обособи там", отговори му кметът на София Васил Терзиев.

След това Столичната община отправи официално искане до председателя на Народното събрание Рая Назарян и до директора на СДВР гл. комисар Любомир Николов за освобождаване на терена до храм-паметник „Св. Александър Невски", който в момента функционира като охраняема „зона за сигурност" и служебен паркинг на парламента.