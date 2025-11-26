ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Портрети на Кристо и Радой Ралин показва художникъ...

Родилното в Севлиево затваря, няма лекари

Дима Максимова

Само 63 бебета са проплакали в местното родилно отделение през 2025 г. Снимка: Фейсбук страница на МБАЛ "Д-р Стойчо Христов"

Акушеро-гинекологичното отделение на МБАЛ "Д-р Стойчо Христов" в Севлиево временно спира работа, поради кадрови дефицит. За да се обезпечат дежурствата, са необходими още двама лекари с придобита специалност по акушерство и гинекология, съобщиха на фейсбук страницата на болницата.

Единственото лечебно заведение, в което пациентите не доплащат за дейности, непокрити от НЗОК,  вече обяви свободните работни места, като предлага на кандидатите: атрактивно възнаграждение, възможности за обучение по различни програми у нас и в чужбина, добра материална база и допълнителни социални придобивки.

Задължително е да имат специалност по гинекология, уточняват от ръководството. 

През годината в отделението са родени 63 бебета, през последните три месеца има 7 едва 3 раждания. Проблемът с недостига на кадри е бич за лечебните заведения в цялата страна, но от болницата правят всичко възможно да осигурят необходимите условия за нови попълнения. Актуална е и обявата за двама млади лекари специализанти по АГ.

