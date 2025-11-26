22 машини ще чистят снега на АМ "Тракия" в област Пазарджик

На територията на Областно пътно управление -Пазарджик за АМ „Тракия" са предвидени 22 машини и над 2800 т сол, а за републиканските пътища – 106 машини, 15 000 м³ пясък и 4300 т сол. Извършват се проверки на техника, GPS устройства и материали, както и текущи дейности по отводнителни съоръжения, изкърпване на асфалта и хоризонтална маркировка. Това стана ясно по време на съвместно заседание на Областния щаб за защита при бедствия и Областната комисия по безопасност на движението по пътищата, което се проведе днес в Областна администрация Пазарджик. Заседанието е планово и е в изпълнение на заповед на областния управител на Пазарджик относно готовността на институциите за есенно-зимния сезон 2025/2026 г., и осигуряване безопасността на движението по пътищата.

Със заповед на директора на ОДМВР Пазарджик е създадена организация на движението и контрола през есенно-зимния сезон по пътната мрежа на територията на областта за служителите на ОДМВР Пазарджик, съобщи по време на заседанието началникът на сектор „Пътна полиция" гл. инспектор Асен Гешев.

От 1 декември 2025 г. дежурните патрули и полицейските инспектори набират информация за състоянието на пътната и уличната мрежа на обслужвания район за наличие на снеговалеж, поледици и други атмосферни промени, влияещи върху безопасността на движението. Осъществява се взаимодействие и координация с ОПУ Пазарджик, когато се налага ограничение и координация на пътни участъци, разположени на територията на две общини или две области. Временните ограничения на движението по републиканската пътна мрежа се съгласуват и с Националния координационен център за безопасно движение по пътищата.

Извършена е проверка на степента на предварителна подготовка на пътната мрежа за експлоатация през зимния сезон. Обърнато е внимание на необходимостта от изкърпване на настилките, укрепване на свлачищни участъци, отводняване на платното за движение, възстановяване на пътната маркировка, премахване на растителност, като за констатираните нередности са сигнализирани собствениците на пътя.