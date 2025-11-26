Достъпът до интернет стана стратегическа дейност за националната сигурност

Достъпът до интернет чрез фиксирани и мобилни наземни мрежи се определя като стратегическа дейност от значение за националната сигурност, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Това става чрез актуализирането на списъка на стратегически обекти и дейности, приет с постановление на Министерския съвет от 2009 година. Промените отчитат важността на цифровата свързаност за нарастването на брутния вътрешен продукт, заетостта и конкурентоспособността, както и предстоящите инвестиции в цифрова инфраструктура с голям капацитет в България, посочват от правителството.

Актуализирането на стратегическите обекти и дейности ще осигури устойчивост на този тип инфраструктури, като се има предвид, че сигурността на електронните съобщителни мрежи е ключов приоритет за Европейския съюз.

Над 200 населени места в общо 140 общини ще имат високоскоростен интернет, обяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов при подписването на шест договора за изграждане на цифрови мрежи през юни тази година в Министерския съвет. Ще свържем всяко едно от тези населени места и мобилните оператори чрез своите предаватели ще пренесат сигнала и той ще стане мобилен, посочи вицепремиерът. Той каза, че докато в столицата и в областните градове се радваме на бързия интернет, то не навсякъде е така. В малките населени места и в отдалечените местности нямат такъв бърз интернет и хората живеят по друг начин, каза тогава Караджов.

