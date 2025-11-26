Процентът на детска смъртност е намалял

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Имаме намален процент на детската смъртност, което се дължи на множество инициативи на здравната система.

Това каза зам.-министърката на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Тя се включи в заключителното събитие по мярката "Бъдеще за децата", финансирана по програма "Развитие на човешките ресурси" в Горна Малина.

Като едни от най-полезните нововъведения, зам.-министърът изтъкна безплатните лекарства за деца до 7 г. и безплатното обучение в общинските детски градини.

В образователната система има над 100 хил. деца, обхванати от дейностите за по-добра подготовка в училище, съобщи Ефремова. В 40 общини в страната пък има издадени близо 167 хил. ваучери на около 1300 деца за храна от детски кухни. 4800 броя пък са комплектите за новородени, раздадени на семейства на прага на бедност.

Относно мярката "Бъдеще за децата" бе съобщено, че са покрити 108 проекта, от които 83 общински и 25 от НПО.

Предизвикателства пред мярката са свързани с развиването на по-добра жилищна политика и дейностите по детската гаранция, обясни зам.-министър Ефремова.

Дейностите по мярката „Бъдеще за децата" включват предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства, здравна профилактика и превенция на уязвими групи и маргинализирани общности, патронажна грижа за деца от 0 до 3 г., обучения и супер визия за служителите на доставчиците на социални услуги.

В Горна Малина бяха представени дейностите, които Сдружение „Света Богородица" изпълнява като бенефициент по мярката „Бъдеще за децата".

Основните дейности по проекта включват здравна профилактика и превенция на ранни бракове и раждания, обучения за повишаване на родителските умения и превенция на психически и физически увреждания, превенция на екранна зависимост, разпознаване на насилието сред деца от 3 до 18 г. и др.

В началото на годината зам.-министър Ефремова представи напредъка на страната ни в прилагането на Европейската гаранция за детето.

"На местно ниво се случват изключително хубави неща, като центърът е Горна Малина, но искаме да има по-голяма яснота по тези дейности. Искаме да намалим броя на децата, които живеят в риск от бедност", каза тя пред децата от център "Св. Иван Рилски".

В него децата работят с психолози, кинезитерапевти, логопед. Включват се в разнообразни дейности. Самият център пък е популяризиран във всички населени места в община "Горна Малина" и все повече се разраства и към община "Елин Пелин".

Проектът за центъра е стартирал на 1 ноември 2023 г. , като стойността му е била над 386 хил.лв., получени от ЕС и държавата.

Целите пред социалното министерство са децата да ходят на училище, да имат здравословна храна и достъп до здравни услуги, достъп до адекватни жилища. Идеята е да се помогне на деца от семейства, които живеят под линията за бедност или достигат до критични нива.

108 са населените места у нас, в които се осигуряват услуги за ранно детско развитие, съобщи ръководителят по програмата "Развитие на човешките ресурси" към социалното министерство Цветан Спасов.

"Достигаме до близо 22 хиляди деца в цялата страна, които се нуждаят от подкрепа", каза още той.

"Бедността на децата не е само числа и статистика, за нас това са хората. Искаме да сме сигурни, че даваме равни възможности на всички. Затова се гордеем от тази европейска инициатива, която се финансира от Европейския социален фонд", коментира и Ана Добре, и.д. началник на отдел „Румъния, България" в Главна дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване" на Европейската комисия.

"Проектът е ново начало, защото с него разширихме дейностите на центъра и специалистите, най-вече с излизането от него, и посещаването на много населени места. Хората от цялата околия се запознаха с нашата дейност", разказа отец Серафим, който служи в храма, където се намира детския център.