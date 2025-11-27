Попитайте едно дете откъде идва доматът. За голяма част от днешните малчугани, отговорът е просто "от магазина". За да промени начина, по който децата учат за произхода на храната, Лидл България създаде “Фермата на Lidl” - място, в което ученето ще се превърне в живо, осезаемо и незабравимо приключение сред природата.

„Фермата на Lidl“ е образователна градина и се намира край софийското село Равно поле. Тя е нещо много повече от място за обучение – тя е вдъхновение за бъдещето, където децата учат чрез преживяване, а знанието се превръща в грижа за хората, за планетата, а и за собственото им здраве.

Проектът е част от дългосрочната кампания на Lidl #ХраненеСмисъл, която насърчава осъзнатото, балансирано и устойчиво хранене.

През 2024 г. бяха проведени две национални представителни проучвания за навиците и нагласите на българите и на българските деца към храненето, за да се анализират последните тенденции по темата.

Данните сочат, че въпреки, че над 85% от децата закусват редовно, едва 5% от тях включват зеленчуци в менюто си.

Проучванията показаха също, че близо 60% от малчуганите между 7 и 13 години участват в пазаруването, като най-често добавят в количката захарни изделия (67,3%), чипсове (49,7%) и плодове и зеленчуци (34%). По-големите ученици (14-18 години) участват по-активно, като 59,2% купуват хляб и тестени изделия, а 53,1% – млечни продукти.

Чрез дългосрочната социално отговорна информационна и образователна кампания #ХраненеСмисъл Лидл България започна да популяризира активно осъзнатото хранене и да постави основите на сериозен и систематичен разговор в обществото ни по тази толкова важна тема.

Нагласата и знанията за осъзнато хранене обаче трябва да започват от ранно детство. Затова и Лидл България надгради своята инициатива #ХраненеСмисъл и откри образователната градина “Фермата на Lidl”.

Нейното създаване обаче нямаше да е възможно ако не беше сътрудничеството с Асоциация „Родители“, както и експертната помощ на доц. Десислава Димитрова от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН. А с усилията и грижите на професионалния агроном Теодор Насър, пространството срещу първата логистична база на компанията оживя и се превърна в плодородна градина. Тео е подбрал за фермата плодове, зеленчуци и технологии за отглеждането им, които щадят почвата и позволяват растежът да се извършва по органичен път, без употребата на изкуствени торове и пестициди. За да представи многообразието от видове, той засади и култури, които никога преди това не са отглеждани в софийското поле, като например особен вид латиноамерикански сладък картоф.

Десислава Димитрова

Опитът и знанията на Тео, както и подготвената образователна програма от Асоциация “Родители” позволява посещението и обученията, които ще имат децата в тази градина, по един интерактивен начин да ги запознава чрез игри, мисии и практически дейности откъде идва храната и защо е важен начинът, по който я отглеждаме.

„Нашият екип разпознава градината и центъра като място, където децата ще учат по различен начин, ще могат да градят общности и силни връзки не само с природата, но и помежду си. Имаме големи планове за разнообразни програми. Например с доцента по ботаника. Десислава Димитрова от години работим в екип по темите децата да усетят вкусовете на различните плодове и зеленчуци, да се научат да ценят храната и себе си. Храната има много силно влияние и не бива да я пренебрегваме, тя сплотява, дава здраве, но може да крие и рискове, затова е много важно да отворим възможности за този разговор с децата“, казва изпълнителният директор на Асоциация „Родители“ Яна Алексиева, които са основен партньор в изграждането на образователната градина.

Яна Алексиева

Тя допълва, че това пространство ще бъде приятно, усмихнато и децата ще могат с лекота да се потопят в темата за природата и храненето. И кой знае – може би за първи път ще се престрашат да опитат някой зеленчук, за който досега са си мислели, че мразят.

В момента организаторите интензивно планират развитието на градината през 2026 години, когато тя ще може да посрещне деца в пълния си блясък. Подготвя се и дигитална платформа, която ще даде възможност училищата да подават заявки за посещение. Единственото специфично нещо е свързано с възрастта на децата - за 2026 година „Фермата на Lidl“ ще се посреща деца от 1 до 4 клас.

А докато градината расте, започва и най-важният разговор – този за това как да храним себе си и света около нас, с грижа и смисъл.