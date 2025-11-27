ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

От полето до чинията или как децата се научават да ценят качествената храна advertorial icon

2036

Попитайте едно дете откъде идва доматът. За голяма част от днешните малчугани, отговорът е просто "от магазина".  За да промени начина, по който децата учат за произхода на храната,  Лидл България създаде “Фермата на Lidl” - място, в което ученето ще се превърне  в живо, осезаемо и незабравимо приключение сред природата.

„Фермата на Lidl“ е образователна градина и се намира край софийското село Равно поле. Тя е нещо много повече от място за обучение – тя е вдъхновение за бъдещето, където децата учат чрез преживяване, а знанието се превръща в грижа за хората, за планетата, а и за собственото им здраве. 

Проектът е част от дългосрочната кампания на Lidl #ХраненеСмисъл, която насърчава осъзнатото, балансирано и устойчиво хранене.

През 2024 г. бяха  проведени две национални представителни проучвания за навиците и нагласите на българите и на българските деца към храненето, за да се анализират последните тенденции по темата.

Данните сочат, че въпреки, че над 85% от децата закусват редовно, едва 5% от тях включват зеленчуци в менюто си.

Проучванията показаха също, че близо 60% от малчуганите между 7 и 13 години участват в пазаруването, като най-често добавят в количката захарни изделия (67,3%), чипсове (49,7%) и плодове и зеленчуци (34%). По-големите ученици (14-18 години) участват по-активно, като 59,2% купуват хляб и тестени изделия, а 53,1% – млечни продукти.

Чрез дългосрочната социално отговорна информационна и образователна кампания #ХраненеСмисъл Лидл  България започна  да популяризира активно осъзнатото хранене и да постави основите на сериозен и систематичен разговор в обществото ни по тази толкова важна тема. 

Нагласата и знанията за осъзнато хранене  обаче трябва да започват от ранно детство. Затова и Лидл България надгради своята инициатива #ХраненеСмисъл и откри образователната градина “Фермата на Lidl”.

 

Нейното създаване обаче нямаше да е възможно ако не беше сътрудничеството с Асоциация „Родители“, както и експертната помощ на доц. Десислава Димитрова от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН. А с  усилията и грижите  на професионалния агроном Теодор Насър, пространството срещу първата логистична база на компанията оживя и се превърна в плодородна градина. Тео  е подбрал за фермата плодове, зеленчуци и технологии за отглеждането им, които щадят почвата и позволяват растежът да се извършва по органичен път, без употребата на изкуствени торове и пестициди. За да представи многообразието от видове, той  засади и култури, които никога преди това не са отглеждани в софийското поле, като например особен вид латиноамерикански сладък картоф.

Десислава Димитрова
Опитът и знанията на Тео, както и подготвената образователна програма от Асоциация “Родители”  позволява посещението и обученията, които ще имат децата в тази градина, по един интерактивен начин да ги запознава чрез игри, мисии и практически дейности  откъде идва храната и защо е важен начинът, по който я отглеждаме.

„Нашият екип разпознава градината и центъра като място,  където децата ще учат по различен начин, ще могат да градят общности и силни връзки не само с природата, но и помежду си. Имаме големи планове за разнообразни програми. Например с  доцента по ботаника. Десислава Димитрова от години работим в екип по темите децата да усетят вкусовете на различните плодове и зеленчуци, да се научат да ценят храната и себе си. Храната има много силно влияние и не бива да я пренебрегваме, тя сплотява, дава здраве, но може да крие и рискове, затова е много важно да отворим възможности за този разговор с децата“, казва  изпълнителният директор на Асоциация „Родители“ Яна Алексиева, които са основен партньор в изграждането на образователната градина.

 

Яна Алексиева
Тя допълва, че това пространство ще бъде приятно, усмихнато и децата ще могат с лекота да се потопят в темата за природата и храненето. И кой знае – може би за първи път ще се престрашат да опитат някой зеленчук, за който досега са си мислели, че мразят.

В момента организаторите интензивно планират развитието на градината през 2026 години, когато тя ще може да посрещне деца в пълния си блясък. Подготвя се и дигитална платформа, която ще даде възможност училищата да подават заявки за посещение. Единственото специфично нещо е свързано с възрастта на децата - за 2026 година „Фермата на Lidl“ ще се посреща  деца от 1 до 4 клас.

А докато градината расте, започва и най-важният разговор – този за това как да храним себе си и света около нас, с грижа и смисъл.

