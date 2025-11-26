Правителството одобри над 17 млн. лв. за нови сгради на детски градини, училища и спортни площадки

Правителството одобри 17 341 386 лева за общините за осигуряване на дейности по програмите за изграждане и надграждане на детски ясли, детски градини и училища, за програмата за ремонт и изграждане на нови спортни площадки и физкултурни салони, както и за инвестиционни проекти на общините Пловдив, Петрич и Марица. Това съобщи пресслужбата на Министерския съвет.

По програмата за изграждане и надграждане на детски ясли, детски градини и училища за периода 2020-2025 г. до момента са изпълнени проекти за 45 детски градини, по които са разкрити 2862 нови места. В 30 училища са създадени или надградени условия за преминаване на едносменен режим на обучение.

За периода 2024-2027 г. по същата програма до момента са изплатени 26 296 362 лв. Два от започналите 92 проекта вече са приключили.

Отпускат се и средства за проекти за спортни площадки и физкултурни салони. До момента по тази програма са изградени 22 физкултурни салона, като продължават дейностите по общо започналите 130 проекта. Готови са и 234 спортни площадки.

На 13 октомври тази година, министърът на образованието и науката Красимир Вълчев преряза лентата на новия физкултурен салон на Професионалната гимназия по стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров“ в Силистра. „Удовлетворен съм да видя, че това, което започнахме през 2023 г. с въвеждането на Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони, вече дава резултат. Вашето училище е едно от първите, където разполагаме с добре изграден, модерен и просторен физкултурен салон. Радвам се, че в училището има толкова много ученици, които спортуват. Изследванията показват, че децата, които учат и спортуват, се справят по-добре в живота“, каза тогава министър Вълчев в обръщението си към учителите и учениците.

