Затварят родилното отделение в Севлиево

Затварят от 1 декември родилното отделение в общинската болница в Севлиево, съобщава БНР. Основната причина е спадът в дейността в последните две години.

Родилното отделение се дотира, за да може да функционира, посочи директорът на общинската болница в Севлиево д-р Пламен Цеков. Въпреки създадените добри условия след инвестициите в обновяване и оборудване, както и в съвременна апаратура в отделението, осигурени с помощта на фирмите в града, голяма част от родилките от Севлиево избират да родят другаде.

За изминалата година местната болница са предпочели половината от жените в общината, станали майки, а за тази в отделението са проплакали 63 деца, като за ноември няма нито едно раждане, посочи д-р Цеков:

"И това е твърде, твърде недостатъчно като приход, за да можем да издържаме огромната материална база, заплатите на лекари, на акушерки. Цялата дейност по издръжка на това отделение месечно струва около 60 хиляди лева, а този месец имаме заработени около 9 хиляди до момента".

Част от проблема е и кадровият дефицит в отделението, в което всички лекари са в пенсионна възраст.

По думите на директора на лечебното заведение предстои да се търси работещо решение, за да може дейността на родилното отделението, което съществува повече от 70 години, да бъде възобновена.