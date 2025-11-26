ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

АПИ ще възложи обследване на Аспаруховия мост във Варна, за да се извърши ремонт

Аспаруховия мост СНИМКА: Архив

Агенция „Пътна инфраструктура" ще възложи на Националния център за териториално развитие (НЦТР) да извърши обследване на Аспаруховия мост във Варна. На база резултатите от обследването ще се направи оценка за това, какви ремонтни дейности са необходими на каква стойност и търсене на възможности за финансиране. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов на среща с народни представители от варненски регион и представители на общинското ръководство на града. В срещата участва и председателят на УС на АПИ инж. Йордан Вълчев.

До пролетта на 2026г. трябва да станат ясни резултатите от обследването, след което се очаква най-късно през есента на следващата година да се възложи процедура за избор на изпълнител на ремонтните дейности на инженеринг. „Такъв сложен инфраструктурен обект на може да стане за месеци", заяви министърът и подчерта, че при отговорна и експедитивна работа на институциите, най-рано през пролетта на 2027 година може да започнат и същинските ремонтни дейности по моста. С цел оптимизиране на цялостната работа, министър Иванов разпореди АПИ да излъчи представител, който да участва в заседанията на общинската комисия по транспорт във Варна.

В хода на разговора стана ясно, че бъдещият ремонтът ще се извършва без да се затваря моста и без спиране на трафика, обясни председателят на УС на АПИ инж. Йордан Вълчев. Ще се търсят и възможности за алтернативни маршрути в града, така че да не се затруднява движението по време на ремонтните работи, подчерта Вълчев.

Аспаруховия мост СНИМКА: Архив

