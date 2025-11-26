Делото на осъдения за блудство пловдивски фотограф ще се гледа пак

Наказанието му е намалено неправилно

Димитър Дардов беше признат за виновен и за кадри с детска порнография

Апелативният съд в Пловдив отмени намалената от 7 на 4 години присъдата на фотографа от Пловдив Димитър Дардов, признат за виновен в блудство със 7-годишно момиче и притежание на порнографски материали с деца. Така делото се връща за ново разглеждане от друг състав на Окръжния съд.

Процесът срещу Дардов тръгна в Районния съд, който постанови 7 години зад решетките за блудство с малко момиче във вила на Върховръх, оставено от майка му на фотографа да го гледа, както и за създаването на 6 клипа, "изобразяващи реални блудствени действия и похотливо показване на половите органи". Той трябваше да плати и глоба от 5000 лв.

Дардов обжалва и наказанието беше намалено на 4 години и 3000 лв. от втората инстанция. Това стана с мотива, че две от престъпленията не са извършени спрямо лице, което не е разбирало свойството и значението на случилото се.

Фотографът, който от задържането си през есента на 2023 г. твърди, че е невинен, поиска от Апелативния съд да възобнови наказателното производство. Такова искане внесе и и. ф. главен прокурор. Апелативните магистрати отхвърлят като неоснователни доводите на осъдения и на защитника му, че при разглеждане на делото от предходните инстанции са допуснати съществени нарушения, ограничаващи правата му. Но пък приемат за основателни възраженията на Борислав Сарафов, че Окръжният съд незаконосъобразно е оправдал Димитър Дардов по обвинението престъпленията да са извършени спрямо лице, което не е разбирало какво се случва.

Решението на Апелативния съд е окончателно и делото трябва да бъде насрочено отново в предишната инстанция.