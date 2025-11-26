Шишета полетяха край парламента, клатят коли на депутати и министри (Обновява се, видео, снимки)

Николай Денков прати протестиращите да блокират вратите на парламента, обеща депутати да има до всяка

20:12 Нови двама се качиха на друг полицейски бус, размахваха и българския флаг. По-активно вече е на централния вход, на Дондуков напрежението намалява.

19:30 Протестиращи започнаха да блъскат бус на Жандармерията. Продължават да летят предмети, включително и стъклени бутилки. Полицаи се събраха на мястото, като изместиха кордона напред, почти до буса, който вече е обграден от органи на реда в каски.

19:09 Кола, за която от ПП-ДБ твърдят, че е на депутат бе блокирана на ул. "Триадица" от подскачащи протестиращи.

19:00 Хора с качулки започнаха да натискат полицаите на Дондуков, отново започнаха да летят бутилки и да гърмят пиратки.

18:50 Мъж се качи на козирката на една от сградите до Министерския съвет и започна да подскача, показвайки среден пръст. Множеството започна да му се радва и да го подтиква да чупи климатици или прозорци. След 5 минути обаче той слезе, аплодиран.

Протестиращите вече са блокирали всички входове на бившия Партиен дом в София СНИМКА: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

15 минути след края на бюджетната комисия депутатите от нея все още не са излезли от парламента. "От кого ги пазите, свалете каските", крещят най-гневните на "Дондуков".

Половин час след 18 часа напрежението на протеста срещу бюджета се увеличава. "Мафия", крещят хората. Най-силен е натискът откъм "Дондуков", а хората се заканват да не допуснат "тия да избягат", в парламента обаче заседава само бюджетната комисия. Започнаха да се появяват и футболни хулигани.

18:32 Протестиращите вече са блокирали всички входове на бившия Партиен дом в София. В блокадата са попаднали и депутатски автомобили, както и бусовете, които откарват народните представители в служебните им жилища. Полиция е блокирала подстъпите съм площада.

Част от протестиращите хвърлят бутилки от минерална вода, бомбички и пиратки по полицаите, които вече сложиха каски

Минути преди официалното начало на протеста вече има живи вериги - полицейска и от хора, хванати за ръце. Пред всеки от входовете на парламента вече има много граждани и униформени. Най-слабо откъм присъствие е пространството откъм БНБ. Полицаи блокират достъпа до депутатския паркинг, както и периметъра край входа откъм "Дондуков". "Бюджетът заслужава свещ от 6 лева", гласи един от плакатите.

Бял автобус се появи край парламента преди малко и запречи бул. "Дондуков". А това директно напомни на свиканите от "Продължаваме промяната - Демократична България" за емблематичен момент от протестите срещу правителството на Пламен Орешарски през 2013 година. Тогава, отново заради нощни заседания за бюджета, депутатите се оказаха блокирани в сградата на парламента и бяха извозени с бял автобус през събралия се около нея протест.

И този път белият автобус е докаран от полицията още преди да е започнал официално протестът. Той бе посрещнат с освирквания от протестиращите и полицаите все пак го изтеглиха.

"Белият автобус много подрани, но това е знак, че има много много страх в сградата зад нас и тази позорна комисия", коментира Михал Камбарев.

Още от обяд в центъра се събират хора, недоволни срещи проекта за бюджет на властта. В т.нар. Триъгълник на властта край парламента и Министерски съвет има и сцена, а на екран зад нея се прожектира на живо заседанието на бюджетната комисия, която заседава от 12 часа по финансовите рамки на осигуряването и Здравната каса. От време на време излизат и депутати, които дават информация за приетите от нея текстове.

Бившият премиер Николай Денков пък се оплака, че бюджетната комисия е била изместена точно "защото ги е страх". Буквално казаха - каквото сме си наумили, ще го направим, каза той. И предложи протестиращите да се разпределят пред вратите на НС. Обеща до всяка от вратите да има и депутати от ПП-ДБ.