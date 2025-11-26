Никола Барбутов излиза от затвора, ще е под домашен арест

Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов ще е с мярка домашен арест, реши състав на СГС с председател Петя Крънчева. Той е в ареста вече 5 месеца. Тя е магистратът, който ще гледа делото по същество. Съдия Крънчева мотивира близо час своето решение. От внасянето на обвинителния акт Барбутов е в разпределителното отделение на Софийския затвор. Там доскоро беше и Благомир Коцев, но той вече е във Варна.

Бившият зам.-кмет е обвинен за участие в престъпна група, създадена да върши корупционни действия и облага от обществени поръчки чрез назначаване на хора в комисиите по обществени поръчки, които после да изберат фирми, близки до него.

Да го подкрепят в залата беше Кирил Петков и близки на Барбутов.

Съдия Крънчева каза, че доказателствата обвързват Барбутов към престъпленията, за които е обвинен. По делото били събрани много показания на свидетели, които говорили за екипа от експерти, препоръчван от Барбутов.

По делото имало и технически експертизи на комуникацията между Барбутов и другия обвиняем Петър Рафаилов. Съдът прие за безспорно, че няма опасност да се укрие, трудово активен е, има деца. Според съда най-щекотливият въпрос е дали има реална опасност от извършване на престъпление. Данните за личността били положителни.

В правото си на последна дума Никола Барбутов каза, че от 5 месеца не е виждал децата си.

Адвокатката му Ина Лулчева обясни, че няма опасност от престъпление, както и да влияе на свидетели. Още повече, че двамата основни свидетели кметовете на "Люлин" и "Младост" Георги Тодоров и Ивайло Кукурин са негативно настроени към Барбутов. Тя добави, че последните разпити на двамата са били в началото на септември, като активните действия по разследването са били през юли и август.

Прокуратурата беше против пускането на бившия зам.-кмет. Според прокурор Илиян Точев не е отпаднала опасността от извършване на престъпление. Колегата му Дойчо Тарев пък посочи, че до момента градските и апелативните съдии са отказвали да променят мярката на Барбутов, а разследването е приключило в разумен срок.

Барбутов ще има и гривна, а решението не е окончателно и може да се обжалва пред апелативния съд. Съдът разпореди той да бъде освободен незабавно, което най-вероятно ще стане утре.