Русе и Гюргево с обща стъпка към редовна автобусна линия през Дунав мост

Пускането на редовна автобусна линия между Русе и Гюргево обсъдиха представителите на местните власти на двата града по време на работната среща между общинските съвети, която се състоя в Гюргево.

Румънските представители предложиха автобусите да се движат четири пъти дневно – два пъти сутрин и два пъти следобед. Според тях най-добрият вариант е началната спирка в Гюргево да бъде на централния пазар, а последната – преди Дунав мост. След това линията продължава по русенския маршрут. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Заместник-кметът Златомира Стефанова обясни, че Община Русе отдавна е кандидатствала и е спечелила като водещ партньор проекта „Прилагане на интегриран териториален подход в Община Русе чрез Концепция за интегрирани териториални инвестиции в партньорство с Община Сливо поле и Общински Транспорт Русе ЕАД", чийто управляващ орган е Министерството на регионалното развитие и благоустройството. На 25 ноември Община Русе подписа с МРРБ административен договор за безвъзмездна финансова помощ за закупуването на два екологично чисти електрически автобуса, които да обслужват линията Русе-Гюргево. Те ще бъдат дълги 12 метра и с пробег поне 200 км с едно зареждане. Заедно с автобусите ще бъдат закупени и зарядни станции. Стефанова уточни, че сега местната администрация в Русе подготвя обществената поръчка за закупуване на електробусите.

„Предвижда се обществено обсъждане, на което гражданите да посочат предпочитаните от тях спирки на автобуса в Русе. След това маршрутите на двата града ще се съгласуват на ниво администрации. Докато работим заедно за решаването на екологичните предизвикателства, искаме да покажем, че сътрудничеството между нашите градове има и много положителни измерения, защото автобусната линия ще свърже хората, бизнеса и културата на двата бряга на Дунав", каза Стефанова.

Беше постигнато единодушие да се проведат разговори с представители на транспортното ни министерство, за да се обсъди възможността да се намали или премахне таксата за Дунав мост. Заместник-кметът Димитър Недев поясни, че това е начин да се намали цената на билета. „Независимо от резултата от тези разговори, Община Русе предвижда социално поносима цена, която да улесни мобилността и да насърчи хората да ползват обществен екологичен транспорт вместо личните си автомобили", каза Недев.

Недев потвърди, че „Общински транспорт Русе" ЕАД ще поеме изпълнението на автобусната линия Русе – Гюргево. Община Русе се ангажира с отговорно и прозрачно управление на проекта, който ще бъде важна стъпка към по-добра транспортна свързаност, опазване на околната среда в региона и стимулиране на туристическия, културен и стопански обмен между двата града.