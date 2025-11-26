ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ще имаме ли ресторант със звезда "Мишлен"?

Жечо Станков: До момента няма заявен интерес от международен инвеститор към "Лукойл" (Обновена)

Министърът на енергетиката Жечо Станков

До момента няма заявен интерес в енергийното министерство от международен инвеститор за покупката на активите на „Лукойл" в България. Това обяви ресорният министър Жечо Станков преди форум, посветен на „Енергийна трансформация на България", пише bTV.

Към момента във ведомството постъпват искания от големи компании за доставка на суров петрол и готови продукти, но тъй като това е в компентността на особения управител, всички документи се препращат към него, обясни министърът.

Той не коментира възможността България да придобие активи на „Лукойл" у нас, след като държавните гаранции за догодина бяха увеличени с 2 милиарда евро в проекто-бюджета.

Според министър Станков и след изтичането на отсрочката за работата на рафинерията в Бургас, няма да има проблеми с горивата.

„Ако стигнем до крайната дата, по-малко от 6 месеца до в края на април - моята задача ще е да удължим срока на този лиценз, аз не виждам проблем този срок да бъде удължаван, ако България изпълнява едно и основно условие на САЩ И Украйна. А именно да гарантираме, че плащане от „Лукойл" няма да стига до майката компания и тези средства да бъдат ползвани за военни действия в Украйна", каза Жечо Станков, министър на енергетиката.

Министърът на енергетиката Жечо Станков

