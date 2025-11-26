Постоянен арест за петричанин, обвинен в грабеж на жена

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Петричанин, обвинен в грабеж на жена, остава за постоянно в ареста. Под ръководството на Районна прокуратура – Благоевград се водят действия по разследване по образувано досъдебно производство за грабеж.

През деня на 15 ноември 2025 г. на автобусна спирка на ул. „Александър Стамболийски", обслужваща линия на градски транспорт, в гр. Благоевград 29-годишният К.Б. нападнал жена.

Той дръпнал пострадалата за ръка и откъснал носените от нея 3 позлатени гривни.

В хода на разследването по случая извършителят на деянието е бил установен и привлечен в качеството на обвиняем.

По искане на Районна прокуратура – Благоевград съдът взе мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо К.Б., който има съдимост.