ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ще имаме ли ресторант със звезда "Мишлен"?

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21793452 www.24chasa.bg

Постоянен арест за петричанин, обвинен в грабеж на жена

Тони Маскръчка

1736
Темида

Петричанин, обвинен в грабеж на жена, остава за постоянно в ареста. Под ръководството на Районна прокуратура – Благоевград се водят действия по разследване по образувано досъдебно производство за грабеж.

През деня на 15 ноември 2025 г. на автобусна спирка на ул. „Александър Стамболийски", обслужваща линия на градски транспорт, в гр. Благоевград 29-годишният К.Б. нападнал жена.

Той дръпнал пострадалата за ръка и откъснал носените от нея 3 позлатени гривни.

В хода на разследването по случая извършителят на деянието е бил установен и привлечен в качеството на обвиняем.

По искане на Районна прокуратура – Благоевград съдът взе мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо К.Б., който има съдимост.

Темида

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Цветанка Минчева: Плащайте с карта в първите дни на 2026 г.