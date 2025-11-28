Защо е важно да има ресторант със звезда "Мишлен" в България

През последните 5 години много се говори за "Мишлен" ресторант в България и това е важно да се случи най-сетне, защото ще постави България на една съвсем друга карта. Това каза Николай Григоров, собственик на ресторант "Космос" и редица популярни заведения за хранене в София.

Той участва в подкаста "Без напрежение с Георги Милков" заедно с екзекютив шефа на ресторант "Космос" Владислав Пенов, който е един от тримата български представители в Jeunes Restaurateurs Enterpreneurs (JRE) - международна асоциация, която обединява над 350 ресторантьори и шеф-готвачи от 16 държави, посветени на качеството, креативността и устойчивото развитие в гастрономията.

В разговора става дума и за инициативата Mastercard Ден, създадена, за да вдъхнови повече хора да излизат и да се наслаждават на храната и компанията извън дома. Всеки вторник клиентите, които плащат с карта Mastercard, получават 10% кешбек при покупка на храна и напитки в ресторанти, барове и кафенета – както в България, така и в чужбина. Програмата работи в полза на цялата екосистема – насърчава клиентите, подпомага заведенията в един от най-слабите им дни по оборот (вторник) и стимулира развитието на кулинарната култура в страната.

Според двамата появата най-сетне на ресторант, оценен със звезда "Мишлен" у нас, ще доведе в страната хора, отдадени на храната и гурме пътешественици. Това е съвсем различен, висок сегмент посетители, към чието присъствие би се стремял всеки ресторантьорски бизнес.

Съвсем скоро шеф Владислав Пенов получи и международно признание от The Best Chef Awards 2025. Това е най-престижната кулинарна награда, която е получавал някой в България, добави Николай Григоров.