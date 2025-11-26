147 г. от първото военно училище отбелязаха във Велико Търново

Националният военен университет „Васил Левски" чества 147-ата си годишнина. Наследник на първото военно училище в България, НВУ „Васил Левски" има силна и дълбока връзка с Велико Търново. И в исторически план с традициите на 18-ти Етърски полк и Търновския гарнизон, и от съвременна гледна точка – с подготовката и изграждането на лидери и експерти по национална сигурност с висока квалификация.

"Националният военен университет „Васил Левски" е наш доказан и важен партньор – няма официален празник и честване на знакова годишнина без участието на курсантите, Почетния строй, оркестъра. Военнослужещите винаги са на терен и когато има бедствена ситуация, за да преминем през изпитания като пожари и наводнения заедно", честити празника кметът Даниел Панов.

Тържествата започнаха с богослужение в храм „Свети Седмочисленици" и поднасяне на цветя на Паметника на възпитаниците в НВУ. На него присъстваха областният управител, кметове, зам.-кметове, председатели на общински съвети и ръководители на държавни и общински институции в областта. След това бяха официално открити двата изцяло обновени кабинета по английски език. Част от средствата за оборудването са дарени от частно лице, а за ремонта - от министерството на отбраната.

Началникът на НВУ бриг. ген. Станчо Кайков сподели, че когато приел поста ,това били най-старите лаборатории с фонетична апаратура за обучение по английски език.

На тържественото събрание, провело се в Дома на културата, бяха връчени награди и грамоти на военнослужещи и цивилни служители, допринесли за издигане престижа на НВУ.