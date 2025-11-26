Държавен фонд „Земеделие“ определи интензитета за подпомагане на стопани при щети от бедствия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) утвърди интензитета за подпомагане при предоставяне на „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“ за щети от градушка, буря и проливен дъжд, наводнение и суша настъпили през 2025 г., съобщиха от Фонда.

Средствата, които ще бъдат отпуснати на земеделските стопани за компенсиране на щетите по земеделските култури в резултат на тежки метеорологични условия, се разпределят при следния интензитет от производствените разходи (по технологична карта) по култури:

- до 80 процента от действителните разходи за отглеждане на: домати, дини, пъпеши, зарзали, сливи, череши, ябълки, винени и десертни лозя;

- до 50 процента от действителните разходи за отглеждане на: пшеница (мека и твърда), ечемик, тритикале, рапица (градушка), царевица, слънчоглед, кориандър, люцерна, фий, грах за зърно и фасул полски.

Ставките за подпомагане ще бъдат определени заедно с бюджета и сроковете за кандидатстване по помощта през 2026 г.

На подпомагане ще подлежат земеделски стопани с констативни протоколи, издадени през 2025 г. за напълно унищожени площи със земеделски култури от градушка, буря и проливен дъжд, наводнение и суша, настъпили през 2025 г.

Съгласно схемата, земеделските стопани, които не са сключили застраховки, получават 50 процента от допустимия размер за подпомагане. Това намаление на размера на подпомагане не се прилага, ако към момента на настъпване на щетата не е била налична (не се предлага на съответния застрахователен пазар) застраховка на приемлива цена, покриваща конкретния риск в съответната държава членка или съответния регион.

ДФ „Земеделие“, съвместно с компетентните дирекции в Министерството на земеделието и храните, ще изготви указания за прием на заявления и предоставяне на помощта през 2026 г.