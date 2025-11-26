Кмет и областен свикаха спешни срещи заради очакваните проливни дъждове в Благоевград.

Готовността на институциите за координирани действия във връзка с прогнозираните обилни валежи през следващите два дни беше обсъдена на извънредно заседание на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия в Благоевград. Заседанието бе свикано по предложение на кмета на Благоевград Методи Байкушев и започна с анализ на предприетите превантивни мерки за осигуряване на безопасността на населението и инфраструктурата в областния център.

След проливния дъжд, предизвикал затруднения в края на миналата седмица, Общинското предприятие „Чистота" е предприело интензивно почистване на дъждоприемните шахти по главните пътни артерии и критични участъци като булевардите „Димитър Солунски", „Васил Левски", „Св. св. Кирил и Методий", „Пейо Яворов", ул. „Ал. Стамболийски", ул. „Славянска" и др. Почистват се натрупани наноси от земни маси, за да бъде предотвратено запушване на отводнителната инфраструктура. Това заяви по време на заседанието Васил Бачев, директор на ОП „Чистота".

По думите на представителя на Националния институт по метеорология и хидрология Мариета Наумова очакваните валежи в четвъртък и петък (27 и 28 ноември) са до 30 л/кв. м. през нощта и от 35 до 40 л/кв. м. през деня.

Във връзка с очакваната интензивност на валежите от Общината призовават жителите да съобразят действията си с усложнената метеорологична обстановка.

"Паркирайте автомобилите си така, че да не възпрепятстват достъпа на автомобилите със специален режим и техниката за реагиране при усложнена метеорологична обстановка. Обезопасете имотите си и ограничете пътуванията си, ако това е възможно. Избягвайте движение по пътя за местността „Бодрост", както и около речните корита и дерета, поради съществуваща опасност от активиране на свлачища и срутища. Движете се с особено внимание и избягвайте ниските части на пътната мрежа като бул. „Димитър Солунски", района на ЖП гарата и „Лидл", входа към на ж.к. „Струмско" откъм квартал „Еленово", апелираха от Общината.

Аварийните екипи на отговорните институции на територията на Благоевград са в готовност за реакция при усложняване на обстановката в общината. Сигнали за възникнали проблеми и потенциално опасни ситуации се приемат на тел. 112.

В извънредното заседание участие взеха заместник-кметът Ася Иванова, председателят на Общински съвет Антоанета Богданова, представители на Община Благоевград, РС ПБЗН, I и II Районно управление, ЦСМП, НИМХ, ДФ „Георги Измирлиев – Македончето", ДГС, Областна администрация, Общински съвет – Благоевград, Областно пътно управление, Гранична полиция.

По-рано днес и областният управител Георги Динев свика извънредно заседание с част от членовете на Областния щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия. Поводът за спешната среща бе състоянието на територията на област Благоевград след падналите обилно валежи в периода 21-22.11.2025 г. и предприемане на превантивни мерки за недопускане или намаляване последиците от бедствия, във връзка с очакваните нови валежи на територията на областта в периода 26-30.11. 2025 г.

По време на заседанието Георги Динев изиска от представителите на всички ангажирани институции да докладват за текущото състояние на водните басейни и рисковите райони. Той подчерта, че превенцията е ключова предвид прогнозата за нови интензивни валежи и призова институциите да поддържат постоянна координация помежду си за своевременно реагиране. В тази връзка, извън нормативно установените канали за обмен на информация, участниците в заседанието се договориха да създадат и обща Viber група, където да споделят актуална информация. Целта е да се осигури по-бърза реакция и по-добра синхронизация между службите при евентуално влошаване на обстановката.

По данни на Национален институт по метеорология и хидрология през следващите два дни ще бъде облачно, с валежи от дъжд, значителни по количество в четвъртък в югозападната половина от страната, в петък – в Южна България. Очакваните сумарни количества ще са най-големи в Югозападна България.