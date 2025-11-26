Нанков: Окончателно с 14 г. бе удължен срокът за регистрация на кладенците и сондажите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Това пише в публикация във фейсбук профила си председателят на парламентарната комисия по регионална политика Николай Нанков.

Докато опонентите ни продължават да рушат доверието в институциите с истеричното си поведение и опити да конкурират 🎦 Киномания със "зимно кино" на жълтите павета, в пленарна зала приехме много важно решение.

Окончателно с 14 години - до 2039 г., по мое и на колеги от мнозинството предложение, беше удължен срокът за регистрация на 🚰 кладенците и сондажите.

Никакви водомери, данъци и такси не се гласим да въвеждаме - и този дълъг срок категорично оборва подобни спекулации. Регистрацията ще е безплатна и без излишна бумащина.

Целта е държавата да може да състави пълна картина за обемите подпочвени води, техните местонахождения, количества и така да бъде подпомогната от гражданите във взимането на адекватни решения в битката с безводието.

Именно подобни действия показват, че с общи усилия ще разрешаваме проблемите дългосрочно и стратегически.

Към момента са регистрирани близо 🚰 450 000 кладенци. Благодаря на всички, които са подходили отговорно.

Призовавам хората да бъдат активни, за да преодолеем ефективно проблемите със засушаването.‼️