ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ще имаме ли ресторант със звезда "Мишлен"?

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21793977 www.24chasa.bg

Нанков: Окончателно с 14 г. бе удължен срокът за регистрация на кладенците и сондажите

2176
Николай Нанков

"Окончателно с 14 години - до 2039 г., по мое и на колеги от мнозинството предложение, беше удължен срокът за регистрация на кладенците и сондажите". Това пише в публикация във фейсбук профила си председателят на парламентарната комисия по регионална политика Николай Нанков.

Ето цялата публикация:

Докато опонентите ни продължават да рушат доверието в институциите с истеричното си поведение и опити да конкурират 🎦 Киномания със "зимно кино" на жълтите павета, в пленарна зала приехме много важно решение.

Окончателно с 14 години - до 2039 г., по мое и на колеги от мнозинството предложение, беше удължен срокът за регистрация на 🚰 кладенците и сондажите.

Никакви водомери, данъци и такси не се гласим да въвеждаме - и този дълъг срок категорично оборва подобни спекулации. Регистрацията ще е безплатна и без излишна бумащина.

Целта е държавата да може да състави пълна картина за обемите подпочвени води, техните местонахождения, количества и така да бъде подпомогната от гражданите във взимането на адекватни решения в битката с безводието.

Именно подобни действия показват, че с общи усилия ще разрешаваме проблемите дългосрочно и стратегически.

Към момента са регистрирани близо 🚰 450 000 кладенци. Благодаря на всички, които са подходили отговорно.

Призовавам хората да бъдат активни, за да преодолеем ефективно проблемите със засушаването.‼️

Николай Нанков

‼️ Докато опонентите ни продължават да рушат доверието в институциите с истеричното си поведение и опити да конкурират 🎦...

Posted by Николай Нанков on Wednesday 26 November 2025

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Цветанка Минчева: Плащайте с карта в първите дни на 2026 г.