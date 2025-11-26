Дават тотото срещу поне 240 млн. лева, сега печелело два пъти по-малко (Обзор)

Търси се международна компания за концесията

Голяма международна компания с опит в лотарийния бизнес, а не местен играч е търсеният от държавата евентуален бъдещ концесионер на държавния спортен тотализатор. Това е и първото условие на управляващите, за да дадат тотото на концесия.

Имат и още две. Всички служители на тотото да запазят работата си и дори да бъдат увеличени поне двойно. И второ, концесионната такса да влиза директно в бюджета на Министерството на спорта, като тя да е в такъв размер, че

да се удвои бюджетът на всички спортни федерации

Това разказаха на брифинг в парламента министърът на спорта Иван Пешев и депутати от ГЕРБ, БСП и ДПС, след като идеята за концесия на спортния тотализатор се появи сред предложенията за промени в бюджета между първото и второто му четене. Предложението е подписано от зам.-шефовете на групите на ГЕРБ, БСП и ДПС. Коалиционният партньор ИТН не се е подписал, защото имали нужда да се запознаят с детайлите. Техен депутат не участва и в брифинга.

Пешев разказа, че идеята дошла от министерството му - през последните месеци екипът анализирал дейността на тотото и установил, че

оборотът на хазартния бизнес

у нас е 44 млрд. лева, а печалбата - 2 млрд. От тях тотото генерирало едва 77 млн. лв. чиста печалба, иначе оборотът му бил към 120 млн., но разликата отива за данъци към НАП.

С колегите в Съвета за съвместно управление предприехме стъпка да търсим възможност да увеличим средствата за спорт, инфраструктура, младеж и младежка политика. По този начин даваме възможност на големи международни компании, които оперират в лотарийния бизнес, да се включат в дейността на спортния тотализатор, обясни Пешев.

Управляващите търсят концесионер, който да разработи тотализатора така, че да печели много повече. Назоваха 240 млн. лв. като минимум на концесионната такса, която операторът да плаща на държавата - двойно на сегашния му оборот. Проектът предвижда 10% от внесения корпоративен данък от концесионера да се инвестират в спорта, а 30% от концесионното възнаграждение (такса) - за издръжка на спортните клубове и федерации. Концесионерът ще придобие правото да ползва всички пунктове, които сега са малко над 2000. Иначе тотото

има право на над 4000 пункта

След промените в Закона за хазарта от 2020 г. държавното тото е единственото хазартно дружество с право да организира лотарийни игри. Тогава бяха забранени частните лотарии на Васил Божков и търкането на билетчета, които се предлагаха на всеки ъгъл, в магазини и лавки, премина изцяло в тотопунктовете.

Министърът на спорта трябва да започне процедура за проучване на интереса до края на март 2026 г. Концесионерът ще поеме “цялостната дейност по организиране на хазартните игри на държавното дружество”, пише в мотивите.

Спортът в България е недофинансиран, базите са в окаяно състояние, няма абсолютно никакви пари за младежкия спорт, а в същото време някои хора пазят един хазартен бизнес, посочи Драгомир Стойнев от БСП.

Като “една от най-добрите десни мерки” определи концесията Бойко Борисов. И като даде пример с голямото поскъпване на медта и златото, настоя за по-високи такси на бъдещи концесии за добив на цветни метали и минерали. Лидерът на ГЕРБ предложи мярката и за пътя Русе - Велико Търново, който е в лошо състояние, а отдавна трябваше да е станал магистрала, и тунела “Петрохан”, за който държавата няма 3 млрд. лева.