Отстранен за шарката по овцете, д-р Иван Шиков от Пловдив спечели в съда

Санкционираха го като шеф на отдел "Здравеопазване на животните" в областната агенция по храните

Водя това дело, за да изчистя името си, иначе вече не съм част от системата, обясни той

Бившият шеф на отдел „Здравеопазване на животните" в Областната дирекция по безопасност на храните д-р Иван Шиков събори в съда заповедта за отстраняването си от длъжност. Тя е издадена в края на юли т. г. - в разгара на разпространението на шарката по овцете, и в нея се твърди, че ако д-р Шиков продължи да изпълнява правомощията си по същия начин, "ще се създаде огромен риск от разпространение на заболяването", без да се уточнява какво конкретно той не е направил. "Мотивите бяха извънземни - имало опасност да разпространя още повече болестта в нашата област и в съседните", коментира пред "24 часа" д-р Шиков. Със същата заповед срещу е започнато дисциплинарно производство.

Той я обжалва и Административният съд в Пловдив я отменя със свое решение, защото по делото няма данни дисциплинарно производство въобще да е провеждано. "Всички действия на дисциплинарно наказващия орган са насочени единствено към формално създаване на основание за отстраняване от длъжност на Иван Шиков, като последното води до извод за злоупотреба с власт", е записано в мотивите на магистратите. Решението не е окончателно и може да бъде оспорено пред ВАС.

Междувременно на 30 септември д-р Шиков напуска Агенцията по храните по взаимно съгласие. "Водя това дело, за да изчистя името си, иначе вече не съм част от системата", обясни той.

Преди време д-р Иван Шиков беше шеф на Областната дирекция по безопасност на храните в Пловдив, оглави и националната агенция в периода декември 2022-а до август 2023 г.