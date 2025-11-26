Борисов: Рахат - ЕС дава дерогация за военни разходи и дефицитът пада на 3% (Обзор)

Няма да закриват антикорупционната комисия, скоро опитват да попълнят ВСС и инспектората

Критиките на Европейската комисия не са критики, защото те много добре знаят, че като получим дерогацията за отбраната, тогава отиваме на 2,7%. Бъдете рахат. Така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отговори на становището на Брюксел от вторник, че проектобюджетът за 2026 г. може да не отговаря на изискванията на Европейския съюз за дефицит под 3%.

През юли ЕС позволи на страните членки да увеличат разходите си за отбрана с до 1,5% от БВП за четири години. От тази възможност се възползваха 16 държави, включително България, Дания, прибалтийските държави, Белгия. По този начин допълнителните разходи за отбрана не влизат в сметките за дефицита и така не нарушават фискалните правила на Евросъюза.

ПП-ДБ призоваха мнозинството да преразгледа проектобюджета преди второто гласуване особено в частта за вдигането на данък дивидент и осигуровките, но Борисов ги сряза, че няма да предлага “постната пица “Дянков” и припомни, че доскоро други формации пък настоявали да се увеличат майчинските, минималната заплата, заплатите на лекарите и учителите.

Мнозинството се е отказало да закрива Комисията за противодействие на корупцията, чийто състав е обвързан с получаването на второто плащане по плана за възстановяване. Такава идея имаха ГЕРБ и ДПС.

Ще прозвучи лошо в Европа и у нас, затова ще намерим начин да я сглобим така, че да не прави бели, обясни Борисов. Сега министрите Томислав Дончев и Георги Георгиев преговарят с ЕК как да формират антикорупционна комисия по изискванията на Брюксел.

Междувременно пък юристите на ГЕРБ вече са започнали разговори за попълване на Висшия съдебен съвет и инспектората към него, които са с отдавна изтекли мандати. На тези преговори опозицията не е канена, макар че за попълването е нужно мнозинство от 160 депутати и именно затова трета година Народното събрание не се заема.