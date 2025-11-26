Решено: по 120 лв. за най-бедните пенсионери, а полицаите ще вземат по 400 лв. за Коледа (Обзор)

Работи се по закон всички бедни да получават добавка за двата най-големи християнски празника

536 хил. бедни пенсионери ще посрещнат Коледа с бонус от 120 лв. Това са възрастните хора с пенсии под прага на бедност - 638 лв. За останалите над 1,5 млн. души обаче няма да има нищо. Това решение взе Министерският съвет.

Всеки четвърти пенсионер ще получи коледна надбавка от 120 лв. с последната си за годината пенсия. За бонусите ще са необходими 64 320 000 лева.

Направена е сметката, парите ги има, така че всичко ще бъде наред, хората да са спокойни, обясни социалният министър Борислав Гуцанов след заседанието на МС. И припомни, че министерството вече работи коледните и великденските добавки да са разписани в закон и да бъдат за всички бедни. Понякога се получава така, че майка с дете също има нужда от помощ, а друг го дели лев от линията на бедност. Трети пък получава помощта, а има приходи от наеми и аренда, обясни Гуцанов. Затова трябва да се направят много точни проверки, а в писането на закона ще се включи и НАП. Целта е да има справедливост и да е ясно, че тези български граждани, които получават помощта, наистина имат нужда от нея, без някой да бъде ощетен, допълни министърът.

400 лв. пък ще е коледната награда за всички полицаи и служители на МВР. Тази запвед издаде вчера вътрешният министър Даниел Митов. Тя важи както за полицаите, така и за администрацията в МВР. Без бонуса ще останат само отстранените и тези, които са имали наказания през тази година.

Наградата за Коледа се дава във вътрешното ведомство от 2 г., като беше по 1200 лв. при Иван Демерджиев, 1000 при Калин Стоянов и 600 лв. при Атанас Илков. Митов намали парите, защото заплатите в МВР тази година бяха увеличени с 50%.

А от 1 януари се предвижда ново увеличение с още 12%, тъй като по закон разходите в МВР и отбраната бяха обвързани със средната заплата за страната. Изчисляват се на базата на достигната средна работна заплата за второто тримесечие на предходната година. През 2025-а НСИ отчете 2572 лв., което дава 12% ръст на възнагражденията в МВР и МО. За държавната администрация планираното увеличение е от 5% за всички системи с изключение на онези, за които има утвърдени формули.