Дядо Петко купил мотор на внука си дни преди да го убие и да застреля жена си и себе си

Момчето било проблемно, затова възрастният не знаел как да се справи - страхувал се, че ще заложи имота в Поповица

Дни преди тежката семейна трагедия в Поповица 82-годишният бивш военен Петко Минков-старши се хвалил на съседи, че взел на внука си Петко мотор, за да може да ходи на работа.

На 22 ноември възрастният застреля 21-годишното момче, кръстено на него, после съпругата си Светла, а накрая се самоуби. Преди повече от месец

внукът се преместил да живее в къщата на бабата и дядото

в Поповица. Започнал да работи като охранител на техниката за ремонт на моста над селото.

В нощта преди инцидента младият Петко бил с познати на близката бензиностанция. Към полунощ се прибрал, а след това говорил дълго на видеочат с приятели.

Младежът имал пари и се глезил с най-различни покупки. Това накарало дядо му да мисли, че нещо не е наред, тъй като заплатата му не отговаря на харчовете. Възрастният мъж предполагал, че Петко играе хазарт и се опасявал да не продаде семейния им имот, който бил приписан на името на внука.

Съседи разказват, че младежът често правел купони с алкохол и може би наркотици на втория етаж в къщата на дядо си. Това силно притеснявало и дразнело бившия военен и той се чудел как да се оправя с проблемния си внук.

Какво е преляло чашата, може би ще стане ясно, но около 8,30 ч на 22 ноември Петко Минков-старши влязъл в стаята на момчето и го застрелял 4 пъти с незаконната си ловна пушка. Един от изстрелите попаднал в ръката му и близки предполагат, че се е опитал да се предпази, когато дядото насочил пушката към него.

Следващите изстрели били в гърдите на Светла, която била болна и на легло, а накрая дядото се застрелял в шията.

"Възрастният Петко явно си е помислил, че вечерта при внука е имало и други хора на купон, но истината е, че е говорил с приятели на видеочат", разказаха местни пред "24 часа".

За случващата се трагедия предположили дъщерята и зетят на Петко, които живеели в Северна България. Те подали сигнал в полицията. След като застрелял внука и съпругата си, Петко се обадил на зет си и му казал: "Всичко приключи". После вече нямало връзка с него.

В селото хората избягват да говорят за трагедията. Някои казват, че младежът винаги бил усмихнат и поздравявал. Други, че употребявал дрога и бил доста проблемен. Даже се говорело, че понякога Петко вземал наркотици от Петър Пеев - осъден за смъртта на баща му Йордан. Внукът Петко, за когото в селото говорят противоречиви неща.

Това не е първата трагедия за семейството

Преди около 3 години бащата на Петко-младши Йордан Минков бил убит при пиянско спречкване. Йордан и синът пили до късно на 12 юни 2022 г. на събора в Поповица. Тогава Петко-младши обиждал и налитал на бой на Петър Пеев.

Баща и син тръгнали да се прибират и около гарата в селото засекли 27-годишния Петър, който също бил в нетрезво състояние. Мъжете се спречкали, при което Йордан Минков паднал на земята и си ударил главата.

Два дни по-късно издъхнал от черепно-мозъчна травма. 27-годишният Петър беше осъден на 2 г. затвор. След смъртта на бащата семейството се разпаднало. До смъртта му живеели всички задружно в къщата в Поповица.

"Бащата и майката на Петко-младши - Йордан и Мария, бяха щастливи заедно, разбираха се, работиха, имат и дъщеря. Оправиха си къщата", разказват запознати. Но след смъртта на Йордан всичко се променило.

Бившият военен и съпругата му Светла отишли в Банско.

"Вдигна от леглото тежко болната жена и я замъкна на другия край на България при сестра си", обясняват съседи.

След време се върнали в Поповица и изгонили жената на починалия им син

Тя взела двете си деца - Петко и сестра му, и се върнала при роднините си в близкото село Селци.

"Бял ден не видя Мария с нейния свекър. Все беше недоволен от нея, а тя - кротка и работлива жена. Грижеше се и за болната си свекърва", споделят близки.

По думите им след трагедията с Йордан Петко-старши се променил и се затворил в себе си.

"Явно му е дотегнало от грижите за болната съпруга, а сега и внукът му бил на главата и създавал проблеми", гадаят в селото.

От ОДМВР - Пловдив, и прокуратурата посочиха, че не е имало сигнали за шумна музика и купони в къщата. От аутопсията ще се установи и дали Петко-младши е употребявал наркотици.