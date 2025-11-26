ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ще имаме ли ресторант със звезда "Мишлен"?

Илияна Йотова: Светът има нужда от наука, а науката има нужда от жени

Илияна Йотова Снимка: Президентски прессекретариат

Светът има нужда от наука, а науката има нужда от жени, каза вицепрезидентът Илияна Йотова по време на петнадесетата юбилейна церемония на Националната програма "За жените в науката", която се провежда в Българската академия на науките, съобщи БТА.

„Вече девет години имам привилегията да бъда тук, с нашите млади дами, които заслужено ще получат своите награди", каза вицепрезидентът в своето слово. Тя обърна внимание на ролята на преподавателите и на семействата в успехите на младите изследователки. Това са хората, които първи са им повярвали, посочи Йотова. Сигурна съм, че много безсънни нощи са свързани с вашите занимания. Знам колко много жертви трябва да се направят, за да можеш накрая да се поздравиш с големия резултат и успех, каза още тя.

Вицепрезидентът благодари на организаторите и подчерта значението на партньорството между наука, култура и образование. „Когато те са събрани така заедно, могат не просто да дават награди, а да осмислят работата на толкова млади хора", посочи Илияна Йотова.

Тя подчерта, че през последните 15 години инициативата е помогнала да се формира една голяма мрежа в България. "Ние сами по себе си вече сме една общност, обединени към една идея", каза вицепрезидентът.

Йотова посочи необходимостта науката да бъде подкрепена като естествен приоритет на държавата и изрази надежда, че ще дойдат прозорливи хора, които ще знаят, че най-важното е познанието.

"Вие, уважаеми скъпи млади момичета, с вашата работа, с вашето търпение, с вашия кураж, го показвате, защото светът се крепи на вас. Светът има нужда от наука, а науката има нужда от жени", заключи вицепрезидентът.

 

Илияна Йотова Снимка: Президентски прессекретариат

