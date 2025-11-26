Буря и вътре, и вън, но парите за пенсии със скочилите осигуровки влизат в пленарната зала (Обзор)

- Серия верижни протести - синдикати, медици, индустриалният капитал, опозиция. Бял автобус докара полицаи и навя спомени
- Безпрецедентно: сблъсъци и гардове от НСО на заседанието на бюджетната комисия, "шоуто" се прожектира на Ларгото
След 6 бурни часа с грозни спорове в опасна физическа близост депутатите от бюджетната комисия приеха на второ четене бюджетите на държавното обществено осигуряване и НЗОК и те поемат към пленарната зала.
Градусът вътре отговаряше на този навън, където серия от верижни протести събираха различни участници през деня, а вечерта хиляди се стекоха на паралелно свиканите от опозицията и от Асоциацията на индустриалния капитал митинги.
Депутатите от бюджетната комисия направиха истински пърформанс за избирателите си, като шоуто им се излъчваше на живо на Ларгото - ПП-ДБ организира голям екран.
Изненадващо заседанието на комисията бе изтеглено с 2 часа по-рано - в 12 ч, като за целта парламентът прекъсна работата в пленарната зала и излезе в обедна почивка. Иначе бе за следобед, за когато бе свикана и първата агитка “зрители” пред екрана, но те също се реорганизираха.
Отначало шоуто беше нямо
- изникнал технически проблем и така видеоизлъчването от сайта на НС на заседанието на ресорната комисия течеше без звук. Но пък видимо бе бурно от първата минута - с влизането си лидерът на ПП Асен Василев се развика, че свикването ѝ в почивката е неуважение на българските граждани. “Няма да стане така!”, отсече той, негови колеги от ПП-ДБ също нахълтаха в залата.
За да предотврати начинанието, Василев започна да повтаря едно и също на микрофона: “Тази комисия няма да се случи по този начин!”, направи го 100-ина пъти.
Той е в криза, да се извика медицинската сестра в парламента., реагира шефът на комисията Делян Добрев. И викна лекарка от НС, но тя не се произнесе. Явно ще трябва да се обадим на 112, каза Добрев.
“Искате да гласувате раздаването на 30 млрд. лв. за 3 минути. Такова нещо никога досега не се е случвало!”, настоя бившият финансов министър. Добрев не се даде и го заплаши многократно с изгонване. А колегата от ДПС-НН Байрам Байрам направо посегна рязко към Василев, като успя да дръпне два от микрофоните пред него. Но лидерът на ПП невъзмутимо пак си взе микрофона и продължи: “Няма да стане, нормални ли сте да гласувате бюджет в почивката?!”.
През това време депутатите от “Промяната” и от “Новото начало” вече си крещяха един на друг. Йордан Цонев взе да бута Ивайло Мирчев, намесиха се квесторите.
“Опитвате да бръкнете в джобовете на хората!”, атакуваше Асен Василев. “А вие къде бъркахте? Асен Василев се е загрижил за гражданите - това е най-краткият виц”, отвърна му Цонев. “Виж се на какво приличаш! Млъквай там!”, крещеше опозицията към Делян Добрев.
На два пъти комисията гласува, че заседанието ѝ в почивката ще се състои. Тогава се появи нов сюжет - в залата влязоха петима охранители от НСО. “Под сила ли ще се приема този бюджет? Кой докара НСО в залата?”, питаше Венко Сабрутев от ПП. Не е нормално бюджетът да се приема пред хора от НСО, които имат оръжие”, скочи и съпредседателят на ДБ Божидар Божанов. “Дошли са сигурно да слушат дебата - като останалите хора”, изказа се Добрев.
След шоуто дискусиите по същество тръгнаха чак към 14 ч - всъщност часа на редовното заседание на комисията. И тя прие на второ четене социалния бюджет на държавата без никакви промени: минимална заплата от 620,20 евро, 2352 евро максимален осигурителен доход и скок на осигуровките с 2 процентни пункта.
Пенсиите ще се вдигнат от 1 юли с между 7 и 8% по швейцарското правило. 460,17 евро ще се плаща през втората година на майчинството, а ако жената се върне по-рано на работа, ще взема 75% от обезщетението.
Не защото има проблем с пенсионната система се вдигат осигуровките, обяви Асен Василев и изложи предложението на ПП това да не се прави. “Средната пенсия през 2020 г. е 437 лв., а през миналата година - 883 лв. Двойно нарастване, а не се е увеличил броят работещи”, обоснова ръста на осигуровките Йордан Цонев. 12,16 млрд. лв. е бюджетният трансфер за пенсиите през 2025 година.
Една промяна все пак бе направена - НОИ ще може да връща на НЕЛК експертни решения, за които са установени нови обстоятелства. Зачестяват случаите на фалшиви медицински документи, обясни управителката на осигурителния институт Весела Караиванова. Дори в момента тече
разследване за организирана престъпна група и близо 200 души с фалшив ТЕЛК,
чиито инвалидни пенсии са спрени.
Парите за вдигане на заплатите на младите лекари отиват само в държавните и общинските болници, прие комисията с бюджета на НЗОК. Ще има вдигане и на заплатите на спешните медици и в психиатриите.
5 евро ще вземат от държавата личните лекари за активиране на електронното досие на пациентите си.
Часове след края на бурното заседание страстите на площада отвън продължиха. Когато допълнителни полицаи за охрана бяха докарани с бял автобус, множеството се напрегна, спомняйки си за сюжета с белия рейс от протестите срещу кабинета “Орешарски” преди 12 години.
Полицаи и граждани се изправиха едни срещу други, хванати за ръце в живи вериги край парламента. Бутилки и пиратки на няколко пъти летяха срещу униформените. Всички изходи на парламента останаха блокирани от хиляди граждани.