Буря и вътре, и вън, но парите за пенсии със скочилите осигуровки влизат в пленарната зала (Обзор)

Серия верижни протести - синдикати, медици, индустриалният капитал, опозиция. Бял автобус докара полицаи и навя спомени

Безпрецедентно: сблъсъци и гардове от НСО на заседанието на бюджетната комисия, "шоуто" се прожектира на Ларгото

След 6 бурни часа с грозни спорове в опасна физическа близост депутатите от бюджетната комисия приеха на второ четене бюджетите на държавното обществено осигуряване и НЗОК и те поемат към пленарната зала.

Градусът вътре отговаряше на този навън, където серия от верижни протести събираха различни участници през деня, а вечерта хиляди се стекоха на паралелно свиканите от опозицията и от Асоциацията на индустриалния капитал митинги.

Депутатите от бюджетната комисия направиха истински пърформанс за избирателите си, като шоуто им се излъчваше на живо на Ларгото - ПП-ДБ организира голям екран.

Изненадващо заседанието на комисията бе изтеглено с 2 часа по-рано - в 12 ч, като за целта парламентът прекъсна работата в пленарната зала и излезе в обедна почивка. Иначе бе за следобед, за когато бе свикана и първата агитка “зрители” пред екрана, но те също се реорганизираха.

Заседанието на бюджетната комисия се прожектираше на специално изграден екран от ПП. Той беше разположен пред Ларгото в София. СНИМКИ: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

Отначало шоуто беше нямо

- изникнал технически проблем и така видеоизлъчването от сайта на НС на заседанието на ресорната комисия течеше без звук. Но пък видимо бе бурно от първата минута - с влизането си лидерът на ПП Асен Василев се развика, че свикването ѝ в почивката е неуважение на българските граждани. “Няма да стане така!”, отсече той, негови колеги от ПП-ДБ също нахълтаха в залата.

За да предотврати начинанието, Василев започна да повтаря едно и също на микрофона: “Тази комисия няма да се случи по този начин!”, направи го 100-ина пъти.

Той е в криза, да се извика медицинската сестра в парламента., реагира шефът на комисията Делян Добрев. И викна лекарка от НС, но тя не се произнесе. Явно ще трябва да се обадим на 112, каза Добрев.

“Искате да гласувате раздаването на 30 млрд. лв. за 3 минути. Такова нещо никога досега не се е случвало!”, настоя бившият финансов министър. Добрев не се даде и го заплаши многократно с изгонване. А колегата от ДПС-НН Байрам Байрам направо посегна рязко към Василев, като успя да дръпне два от микрофоните пред него. Но лидерът на ПП невъзмутимо пак си взе микрофона и продължи: “Няма да стане, нормални ли сте да гласувате бюджет в почивката?!”.

През това време депутатите от “Промяната” и от “Новото начало” вече си крещяха един на друг. Йордан Цонев взе да бута Ивайло Мирчев, намесиха се квесторите.

“Опитвате да бръкнете в джобовете на хората!”, атакуваше Асен Василев. “А вие къде бъркахте? Асен Василев се е загрижил за гражданите - това е най-краткият виц”, отвърна му Цонев. “Виж се на какво приличаш! Млъквай там!”, крещеше опозицията към Делян Добрев.

На два пъти комисията гласува, че заседанието ѝ в почивката ще се състои. Тогава се появи нов сюжет - в залата влязоха петима охранители от НСО. “Под сила ли ще се приема този бюджет? Кой докара НСО в залата?”, питаше Венко Сабрутев от ПП. Не е нормално бюджетът да се приема пред хора от НСО, които имат оръжие”, скочи и съпредседателят на ДБ Божидар Божанов. “Дошли са сигурно да слушат дебата - като останалите хора”, изказа се Добрев.

От КТ“Подкрепа” организираха три протеста заради липса на увеличение на заплатите на служители в министерствата на здравеопазването, социалната политика, земеделието и околната среда и водите. ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

След шоуто дискусиите по същество тръгнаха чак към 14 ч - всъщност часа на редовното заседание на комисията. И тя прие на второ четене социалния бюджет на държавата без никакви промени: минимална заплата от 620,20 евро, 2352 евро максимален осигурителен доход и скок на осигуровките с 2 процентни пункта.

Пенсиите ще се вдигнат от 1 юли с между 7 и 8% по швейцарското правило. 460,17 евро ще се плаща през втората година на майчинството, а ако жената се върне по-рано на работа, ще взема 75% от обезщетението.

Не защото има проблем с пенсионната система се вдигат осигуровките, обяви Асен Василев и изложи предложението на ПП това да не се прави. “Средната пенсия през 2020 г. е 437 лв., а през миналата година - 883 лв. Двойно нарастване, а не се е увеличил броят работещи”, обоснова ръста на осигуровките Йордан Цонев. 12,16 млрд. лв. е бюджетният трансфер за пенсиите през 2025 година.

Една промяна все пак бе направена - НОИ ще може да връща на НЕЛК експертни решения, за които са установени нови обстоятелства. Зачестяват случаите на фалшиви медицински документи, обясни управителката на осигурителния институт Весела Караиванова. Дори в момента тече

разследване за организирана престъпна група и близо 200 души с фалшив ТЕЛК,

чиито инвалидни пенсии са спрени.

Парите за вдигане на заплатите на младите лекари отиват само в държавните и общинските болници, прие комисията с бюджета на НЗОК. Ще има вдигане и на заплатите на спешните медици и в психиатриите.

5 евро ще вземат от държавата личните лекари за активиране на електронното досие на пациентите си.

Протестиращи срещу бюджет 2026 блокираха движението в триъгълника на властта, а част от депутатите от бюджетната комисия останаха блокирани. СНИМКА: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

Часове след края на бурното заседание страстите на площада отвън продължиха. Когато допълнителни полицаи за охрана бяха докарани с бял автобус, множеството се напрегна, спомняйки си за сюжета с белия рейс от протестите срещу кабинета “Орешарски” преди 12 години.

Полицаи и граждани се изправиха едни срещу други, хванати за ръце в живи вериги край парламента. Бутилки и пиратки на няколко пъти летяха срещу униформените. Всички изходи на парламента останаха блокирани от хиляди граждани.