Десетки “потънали” в Историческия парк на депутата Ивелин – уличен е в измами и пране на пари (Обзор)

1 година разследвали лидера на "Величие"

Хората му твърдят, че го канили да замести ИТН във властта. Отказал и затова очаквал арести

Длъжностни присвоявания, измами и пране на пари разследва Софийската градска прокуратура и Комисията за противодействие на корупцията по случая с “Исторически парк” на Ивелин Михайлов. В сряда сутринта операцията срещу хора, свързани с лидера на партия “Величие”, започна едновременно в София, Варна, Шумен, Пазарджик и село Неофит Рилски, където е паркът.

Самият Ивелин Михайлов първи съобщи за това с живо включване във фейсбук около 8,30 ч сутринта, докато отива на работа в парламента.

“Акцията се провежда в рамките на разследване за организирана престъпност, свързана с корупция”, посочиха от прокуратурата. Групата действала на територията на цялата страна от 2013 г. Софийският градски съд е издал 37 разрешения за претърсвания и изземвания от апартаменти и коли и обиски на хора. Операцията продължи през целия ден, докато в Народното събрание приемаха бюджета на второ четене в ресорната комисия, а в триъгълника на властта протестираха.

И докато основателят на “Исторически парк” и на партията “Величие” Ивелин Михайлов прекара деня в парламента , откъдето пускаше призиви към привържениците си, в село Неофит Рилски инспектори на КПК влязоха в две къщи. Именно там е основният бизнес на политика.

Едната къща е на Михайлов, но в нея е била само бившата му съпруга Вася. Другата е на Пламен Кънчев - акционер в “Исторически парк” и дългогодишен бизнес партньор на лидера на “Величие”.

“През последните седмици Ивелин Михайлов публично заяви, че е предупреден - или влиза в управляващата коалиция на мястото на ИТН, или ще има арести. Преди са предлагали или пари, или лошо, сега само лошо”, обявиха привържениците му, събрали се пред къщата му във варненското село.

“Влезли в дома ми, взели телефона на жена ми

Така Борисов и Пеевски ми казват: “Ти не можеш да защитиш жена си”. Нападат хора, които нямат нищо общо - жена, която е излязла от работата с мен преди 7 години, адвокат, счетоводител, служители в офиси. Искат да нахъсат членовете на “Величие” срещу членовете на МЕЧ. Преди време казах, че при нас ще има арести, а Радостин Василев твърди, че ще е заради него, но не е така”, заяви Михайлов от стаята на “Величие” в парламента. Полиция пред къщата на Михайлов в село Неофит рилски

Всъщност бизнесът му е обвит в съмнения отдавна, но наскоро най-големият му опонент - лидерът на МЕЧ Радостин Василев, заяви: “Ще закрия пирамидата “Величие”. И даде публичност на измамени от “Исторически парк”, публикува записи от разговори на хора от партията на Михайлов. Те са правени от Григор Здравков от Легия “Антимафия”, който беше кандидат за депутат и обикаляше страната заедно с Михайлов, но след това напусна организацията му.

След началото на акцията на прокуратурата и КПК в сряда Ивелин Михайлов призова последователите си да не протестират срещу действията на службите по разследването на “Исторически парк”, а да подкрепят недоволството пред парламента срещу кабинета.

До влизането му в Народното събрание през 2024 г. той е начело на управителния съвет на “Исторически парк” АД. От всички 1 млн. акции като физическо лице Михайлов притежава само 13 412, но свързани с него фирми имат много повече, показва декларацията за имуществото му като депутат.

За финансирането на замъка в село Неофит Рилски и всички съпътстващи дейности около него като забавления, имоти, охрана и други

са подавани много сигнали за нарушения и престъпления през годините

Десетки са и журналистическите разследвания, които определят парка като финансова пирамида.

Разследването на Софийската градска прокуратура за престъпления около “Исторически парк” е започнало на 9 декември - преди 1 г. Не става ясно дали са се самосезирали, или досъдебното производство е започнало по сигнал от ДАНС, МВР или граждани. Преди началото на разследването в прокуратурата е изпратен и докладът на временната парламентарна комисия, сформирана, за да провери всички факти.

Финансовият анализ на доц. Григор Сарийски например показа, че

дружеството е с натрупани загуби за около 6 млн. лв.

и отрицателен капитал. Паркът на хартия струва 13,5 млн. лв., но не може да плати всичките си задължения. В отчетите не се виждала обещаваната на инвеститорите доходност от 25%, нито “златните” лихви по заемите към вложителите. Обещавали им нереалистични прогнози за стотици хиляди посетители и десетки милиони приходи.

Миналото лято, докато комисията за парка в парламента още работеше, Ивелин Михайлов се оплака, че е пред фалит заради негативните медийни публикации по адрес на бизнеса му. Дори организира протести на свои поддръжници и акционери в парка пред Народното събрание. Твърдеше, че му е наложен “икономически блокаж”. В 34-минутно, сякаш прощално, видео в интернет страницата на атракциона той за първи път призна - паркът се посещава слабо, спрели са продажбите на 300 готови къщи на територията на комплекса заради изнесените притеснителни данни, а банките вече отказвали да работят с него.

На заседанието на комисията бяха канени шефове в МВР, включително и вътрешният министър и главният секретар, главният прокурор, шефовете на НАП и ДАНС и въобще представители на множество институции. Там стана ясно, че само в МВР е имало 28 проверки срещу Михайлов още от 2016 г.

Първата е заради неправомерно раздаване на кредити заедно с тогавашния кмет на Пазарджик Тодор Попов и негови близки. Тогава на фирмата на Михайлов “Българска парична група” е била наложена глоба от 20 000 лева, но след обжалване е намалена на 15 хил. Това всъщност е и единственото наказание, налагано на Михайлов.

Останалите проверки срещу бизнесмена от Горна Оряховица са като пълно портфолио от нарушения на Наказателния кодекс -

незаконна продажба на акции, създаване на финансова пирамида

чрез фирмата му “Тогедър” ООД, която е собственост на него и бившата му съпруга Вася, продаване на акции за “Исторически парк”, неправомерно придобиване на имоти на територията на Неофит Рилски и много други.

13-те проверки в Провадия са за следене, битови скандали, заплахи и нанесени леки и средни телесни повреди. Историческият парк до село Неофит рилски е открит през 2017 г.

При първата става дума за намерен починал охранител в парка, вероятно поради немарливост, обясниха от МВР.

Един от фрапантните случаи е от 2023 г. за фалшифициране на документи, с което е бил сменен управителят на фирма. Първоначалният собственик е британец. Кметът на селото Стоян Михайловски е заверил пълномощно, с което британецът упълномощава друг човек да го представлява пред банка и да използва електронен подпис. После упълномощеното лице се назначава за управител и продава 3 имота с площ 4 дка на дружеството “Задружно” ЕООД с управител Ивелин Михайлов срещу скромните 9000 лева.

През фирмата “Задружно” са извършени повечето сделки с имоти в община Ветрино. Тя е регистрирана през март 2021 г., а до май 2023-а е придобила 260 имота в община Провадия. Не е подавала годишни финансови отчети. Фирмата е с двама служители - съпругата на бизнесмена Вася и Момчил Йорданов. Тя има над 400 записа в Агенцията по вписванията,

повечето от тях са имотни сделки с купувачи, свързани с Михайлов

Вася е собственик и на повечето имоти в селото, свързани с политика бизнесмен.

Проверявали се още неправомерни действия срещу общински съветници във Ветрино - следене, побои, както и защо свързаната с Михайлов охранителна фирма “Пазителите” е извършвала пропускателен режим на входа на избирателните секции в община Ветрино.

Партия “Величие” стана първа политическа сила на парламентарните избори през юни в Неофит Рилски и има мнозинство в общинския съвет във Ветрино.

Тогавашният вътрешен министър Калин Стоянов, сега депутат от “ДПС-Ново начало”, твърдо отрече да има полицейски чадър над Михайлов.

Няма информация за паравоенни, които работят на територията на общината, обяви тогава областният МВР шеф Андрей Ангелов. От това се оплакват местни, а и свидетелстват журналистически разследвания. Иначе

Михайлов има 28 законни оръжия

- 22 нарезни ловни карабини, 5 гладкоцевни пушки и един пистолет за самоотбрана, както и шест заглушителя за пушки. На фирмата “Пазителите” пък се водят четири пистолета “Глок”, въпреки че нито един от охранителите няма разрешително за пистолет. При всички проверки на полицията обаче оръжията на Михайлов са били прилежно съхранявани, а гардовете не носели пистолети в себе си.

Освен частни имоти Михайлов е купувал и общински терени. През 2017 г. “Исторически парк” АД е закупила от община Ветрино осем, един от които с площ 122 дка в землището на село Неофит Рилски.

Пред комисията собственикът на охранителна фирма Стефан Калчев разказва как е дал общо 190 000 лв. на Михайлов срещу обещание за дивиденти. Трябвало да получи над 400 000 лв. Изслушан е и друг вложител - Симеон Иванов, който дал заем на Михайлов чрез посредник. Получил обратно парите си след сигнал. Междувременно от него искали да смени адресната си регистрация и да стане застъпник на “Величие”.

Журналистите Симон Милков и Йоан Запрянов описват пред депутатите цяла мрежа от десетки фирми със звучни имена като “Защитник”, “Пазителите”, “Блаженство”. През тях минавали пари от кредити, продажби на имоти и облигации с високи лихви. Моделът бил като

класическа пирамида - за да излезеш, трябва да доведеш нов човек с пари

Част от хората теглят един след друг потребителски кредити, като парите се дават кеш и потъват. В замяна се обещават дивиденти и къща до парка.

Комисията отчита още, че много сделки с имоти се правят на силно занижени цени, близки до данъчната, а после същите парцели се продават по-скъпо, което е класическа схема за легализиране на пари с неясен произход. Междувременно дребните вложители дори не са вписани в книгата на акционерите и формално не съществуват за дружеството. Проверки са правени от различни институции за най-различни нарушения и престъпления - предоставяне на парични заеми срещу лихва, неправомерно придобиване на недвижими имоти, неправомерно извършване на действия спрямо общинските съветници и предлаган подкуп, престъпление против политически права на гражданите, неправомерни действия по повод инвестиционна и строителна дейност, данъчни престъпления, пране на пари, издателска дейност, закани, хулиганска проява, нанасяне на средна телесна повреда, следене и възбуждане на страх, притежаване на огнестрелно оръжие. Всички проверки са били под надзора на районната и окръжната прокуратура във Варна и приключват с откази за образуване на досъдебно производство. Комисията за финансов надзор, МВР, НАП и ДАНС са правили над 20 проверки и са пращали материали в прокуратурата.