Осъдиха побойник, нанесъл тежки удари в главата на мъж от село Труд

Мая Вакрилова

РПУ село Труд Снимки: Наташа Манева

Сбили се и нападнатият бил със счупен череп

18 месеца условно с изпитателен срок от 3 години се получи побойник, причинил средна телесна повреда на мъж от пловдивското село Труд.

На 7 октомври 2023 г. двамата се сбили. Нападателят му нанесъл тежки удари, довели до няколко счупвания на черепа и челюстта, вътрешномозъчен кръвоизлив и рана на главата и ухото. Пребитият дори бил с опасност за живота.

Побойникът, който е с начално образование, не работи и е бил реабилитиран, е сключил споразумение с прокуратурата и то е одобрено от Районния съд в Пловдив. Мъжът ще трябва да плати и разноските по делото, които са на стойност 3164 лева.

Определението е окончателно и не подлежи на протест.

