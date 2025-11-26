Трима полицаи са пострадали в протеста срещу бюджета в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Трима полицаи са пострадали при изпълнение на служебните си задължения по опазване на обществения ред, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

По време на провеждането на заявен като мирен протест пред сградата на Народното събрание тази вечер част от протестиращите са направили опит да пробият кордона и са хвърляли бутилки и пиратки срещу полицаите. Двамата служители са транспортирани за медицински прегледи в болница, посочват от столичната полиция, пише БТА.

СДВР призовава протестиращите да изразяват мирно гражданската си позиция и да не допускат провокации и правонарушения.

По-рано тази вечер протестът срещу приемането на бюджета ескалира. Протестиращи се опитаха да обърнат полицейски бус на бул. "Дондуков", но бяха избутани от жандармерия. След това протестиращите започнаха да замерят полицаите с пиратки и стъклени предмети.