Кола влетя в аптека на кръстовището на ул. "Богомил" и "Родопи" в Пловдив

По първоначални данни е отнела предимството на такси и последвал сблъсък

Кола буквално влетя в аптека на кръстовището на улиците "Богомил" и "Родопи" в Пловдив. Катастрофата е станала около 21,45 часа и живеещите в съседство чули силен трясък. По първоначални данни автомобилът е отнел предимството на такси, последвал удар и "паркирането" в аптеката. Пострадали няма.

Кръстовището е от най-опасните в Пловдив, там често стават инциденти. Преди години хората от квартала събраха подписка за поставянето на светофар, защото наблизо са училище "Паисий Хилендарски" и детска градина "Каменица", но това така и не се случи.