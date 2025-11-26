ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кирил Дмитриев - тайното оръжие на Путин за прегов...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21795277 www.24chasa.bg

Кола влетя в аптека на кръстовището на ул. "Богомил" и "Родопи" в Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

776
След удара колата е "паркирала" в аптеката. Кадри: Фейсбук

По първоначални данни е отнела предимството на такси и последвал сблъсък

Кола буквално влетя в аптека на кръстовището на улиците "Богомил" и "Родопи" в Пловдив. Катастрофата е станала около 21,45 часа и живеещите в съседство чули силен трясък. По първоначални данни автомобилът е отнел предимството на такси, последвал удар и "паркирането" в аптеката. Пострадали няма.

Кръстовището е от най-опасните в Пловдив, там често стават инциденти. Преди години хората от квартала събраха подписка за поставянето на светофар, защото наблизо са училище "Паисий Хилендарски" и детска градина "Каменица", но това така и не се случи.

По таксито има материални щети.
По таксито има материални щети.

След удара колата е "паркирала" в аптеката. Кадри: Фейсбук
По таксито има материални щети.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Цветанка Минчева: Плащайте с карта в първите дни на 2026 г.