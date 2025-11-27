ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ивелин Михайлов: Задържан е счетоводителят ми, кой...

Окръжният съд във Варна решава дали да пусне от ареста Благомир Коцев

Благомир Коцев бе арестуван на 8-и юли СНИМКА: Пламен Кодров

Окръжният съд във Варна ще гледа мярката за неотклонение на кмета на града Благомир Коцев. Защитата му настоява той да бъде освободен с мярка „подписка".

В началото на седмицата Коцев беше преместен във Варненския затвор, след като ВКС реши делото срещу него и другите четирима обвиняеми да се гледа в морската столица. До развръзката се стигна, след като СГС прекрати производството срещу варненския кмет. Благомир Коцев е подсъдим за участие в престъпен сговор, поискани подкупи и принуда с цел имотна облага. Според прокуратурата Коцев е действал заедно с другите четирима обвиняеми по делото – общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, пиар експертът на Коцев и бизнесменът Ивайло Маринов. Благомир Коцев беше арестуван на 8 юли при акция на Комисията за противодействие на корупцията, съобщи БНТ.

