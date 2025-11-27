Първо решение на депутатите днес: дали да има служител по почтеността в публичните предприятия

Депутатите ще гласуват на второ четене промени в Закона за публичните предприятия, свързани с въвеждането на система за управление на риска в публичните предприятия, включваща и служител по почтеността. Измененията, внесени от Анна Александрова (ГЕРБ-СДС) и група народни представители, са първа точка в предвидената програма за днешното пленарно заседание.

Промените са в изпълнение на препоръка на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и са част от мерките, предвидени в Националния план за възстановяване и устойчивост. Системите за управление на корупционния риск обхващат подбора на висши служители, мерки за предотвратяване на конфликт на интереси, методология за оценка и контрол на корупционните рискове, обучения по етика и почтеност на служителите и въвеждането на ролята на служител по почтеност, припомня БТА.

Предвижда се разширяване на функциите на Агенцията за публичните предприятия и контрол, като институцията ще трябва да приема горепосочената система за управление на корупционния риск и да следи за нейното изпълнение, както и да приема Кодекс за етичното поведение на лицата, заети в публичните предприятия.

Освен това публичните предприятия ще имат задължението в междинните си и годишни доклади за дейността да включват и отчети за оценка и контрол на корупционните рискове.

В предвидения дневен ред на парламента е още първото четене на изменения в Закона за данък върху добавената стойност (ДДС) и в Закона за марките и географските означения.