Ивелин Михайлов: Задържан е счетоводителят ми

В момента счетоводителят ми, който е с диабет, е задържан, той е инсулинозависим. Никой не се грижи дали е инсулинозависим или не.Това каза по БНТ Ивелин Михайлов по повод разследването срещу "Величие''.

Влезли са в апартамента му, който е с 2 стаи, както и на адвоката апартамент е с 2 стаи, намерили са 0 лева в единия апартамент, намерили са 0 лева и в адвоката. Когато са влезли вътре, обискът е завършил в 10 часа, те са стояли до 5-6 часа да притесняват семействата им и да казват не е ли време да се оттеглите и други неща, коментира още той.

Имунитетът ще ми го взема, аз няма да им го дам, посочи Михайлов.

"Привърженици на МЕЧ гонили снощи от протеста нашата депутатка Красимира Катинчарова", това каза Михайлов.

В сряда бяха претърсени множество адреси в София, Варна, Шумен, Пазарджик и село Неофит Рилски. Домът на лидера на "Величие" Ивелин Михайлов също беше претърсен. От прокуратурата заявиха, че разследват организирана престъпна група около "Исторически парк", действаща на територията на цялата страна в периода от 2013 до 2025 г. Става въпрос за длъжностни присвоявания, измами и пране на пари.