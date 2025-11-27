ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

14 души са пострадали при катастрофи за последното денонощие

1164
Снимка: Архив

Общо 14 души са пострадали при катастрофи в страната за последното денонощие. Това съобщиха от МВР на сайта си. Тежките пътни инциденти са 12. Няма загинали.

В София са регистрирани 35 леки катастрофи и две тежки. Двама души са ранени.

От началото на месеца в страната са станали 436 пътнотранспортни произшествия, с 38 загинали и 554 ранени. От началото на годината 411 души са загинали, а 7567 са пострадали при 6070 произшествия. В сравнение със същия период на миналата година загиналите на пътя са с 16 по-малко.

Снимка: Архив

