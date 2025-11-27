Димитър Ганев: Управляващите ще удържат до край, за да избегнат алтернативата "Радев"

Протеста беше доста сериозен, включваше различни съсловия, имаше дързост. Такъв протест на градската общност за властта винаги е неудобна, има нова ситуация след този протест. Въпросът е дали няма и през февруари да има такъв заради различни поскъпвания", коментира социологът Първан Симеонов пред БиТиВи.
Според него се наблюдава бърза синхронизация между двата типа опозиция. "Хейтят се помежду си, но повече хейтят властта. Управляващите вчера си вкараха автогол с тази бюджетна комисия и това е част от причината за много сериозния протест", смята той.
"Големият въпрос е има ли алтернатива на всичко това и накрая може да стане двама се кара третият печели - тоест президента Румен Радев да обере гласовете", предположи той.
"Ключово за която и да е алтернатива, е в каква ситуация на какви избори ще се явяват. Управляващите ще се опитват до края да удържат ситуацията, цялото напрежение, именно до президентските избори, именно, за да не позволят една алтернатива в лицето на Радев", каза политологът Димитър Ганев.
Той обърна внимание, че на протеста бил и Радостин Василев, Костадин Костадинов също подкрепял протестните действия от снощи. Това, което е важно - тези няколко групи като че ли в последните три години, имаха много ясна разделителна линия - изток-запад. Този тип разделение и заради процесът, който тече в момента, кара тази разделителна линия да избледнява", каза той.
Според него от този протест властта няма да тръгне да се разпада. "Бюджетът показа, че управляващото мнозинство е много сплотено и много здраво заедно. Нито една от партиите вътре не излезе да каже предварително, че не одобрява нещо в бюджета. Те си дават сметка, че алтернативната отвъд това управляващото мнозинство е много по-лоша. Избори за тях не са опция. Опасността за тях ще дойде при изпускане на социалното напрежение - поскъпване на сметки", смята той.