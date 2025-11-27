Димитър Ганев: Управляващите ще удържат до край, за да избегнат алтернативата "Радев"

Протеста беше доста сериозен, включваше различни съсловия, имаше дързост. Такъв протест на градската общност за властта винаги е неудобна, има нова ситуация след този протест. Въпросът е дали няма и през февруари да има такъв заради различни поскъпвания", коментира социологът Първан Симеонов пред БиТиВи.

Първан Симеонов Кадър: bTV

Според него се наблюдава бърза синхронизация между двата типа опозиция. "Хейтят се помежду си, но повече хейтят властта. Управляващите вчера си вкараха автогол с тази бюджетна комисия и това е част от причината за много сериозния протест", смята той.

"Големият въпрос е има ли алтернатива на всичко това и накрая може да стане двама се кара третият печели - тоест президента Румен Радев да обере гласовете", предположи той.

"Ключово за която и да е алтернатива, е в каква ситуация на какви избори ще се явяват. Управляващите ще се опитват до края да удържат ситуацията, цялото напрежение, именно до президентските избори, именно, за да не позволят една алтернатива в лицето на Радев", каза политологът Димитър Ганев.

Той обърна внимание, че на протеста бил и Радостин Василев, Костадин Костадинов също подкрепял протестните действия от снощи. Това, което е важно - тези няколко групи като че ли в последните три години, имаха много ясна разделителна линия - изток-запад. Този тип разделение и заради процесът, който тече в момента, кара тази разделителна линия да избледнява", каза той.

Според него от този протест властта няма да тръгне да се разпада. "Бюджетът показа, че управляващото мнозинство е много сплотено и много здраво заедно. Нито една от партиите вътре не излезе да каже предварително, че не одобрява нещо в бюджета. Те си дават сметка, че алтернативната отвъд това управляващото мнозинство е много по-лоша. Избори за тях не са опция. Опасността за тях ще дойде при изпускане на социалното напрежение - поскъпване на сметки", смята той.