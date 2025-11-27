Кола се вряза в аптека след засечка с такси в Пловдив

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Младеж влетя с автомобила си в аптека в Пловдив. По чудо няма пострадали.

Инцидентът е станал около 22:00 часа на кръстовището на улиците „Богомил“ и „Родопи“.

Според очевидци колата се движела много бързо и ударила друг автомобил, след което влетяла във витрината на аптеката. По това време търговският обект бил затворен. Мястото е в широкия център на града и обикновено е оживено, съобщи бТВ.

„Видях, че колата, която идва, сеатът черният, доста бързо кара. От ъгъла излизаше таксито и просто колата натисна спирачки, но не можа да спре, удари се в таксито и влезе в аптеката“, казва Иван Чананкчалиев, очевидец на инцидента.