Бивш социален министър: Бедността разделя децата от семействата им

В България няма стратегия за децата, за семействата, това са политики, които се спират в парламента. Това е работа на всяко едно правителство - да предлага стратегическа ориентация на социалната политика. Семейството е най-големият капитал в една социална политика, коментира Иванка Шалапатова, бивш социален министър пред БиТиВи.

Тя цитира и данни на ноу-хау Център за алтернативи грижи, към НБУ. Според тях основната причина за раздялата на децата от семействата е бедността и безработицата. "Нямаме добра подкрепа към семейството, така че бедността да не бъде фактор. Втората по тежест причина това е заболяване на родителя. Но и ниския им социално-икономически статус", казва тя. И добави, че по последните данни на ЕС по линия на детската бедност ние сме в критичната точка, над 30%, а средният процент за ЕС е 24%.

"В България все по-малък е броя на децата, които се настаняват в големите, стари домове от едно време - над 100 са в момента. В последните 30 години има положителна насока в това отношение", казва тя.

По думите й все още има много деца, които се настаняват в центрове за настаняване. Това е основната ми грижа - как те да бъдат в семейство. Децата и съдбата им се определят от политиката в една държава, а тя при нас не е достатъчно силна да подкрепи родното семейство, така че при криза да не се разпадне. Когато средата около родното семейство е подкрепяща, това е най-добрата политика, за съжаление при нас такава няма", категорична е Шалапатова.