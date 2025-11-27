ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Готви се нов вот на недоверие срещу румънското пра...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21795932 www.24chasa.bg

Йордан Цонев за ескалацията на протеста: Срам

5628
Йордан Цонев Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

„Срам." — така Йордан Цонев от „ДПС – Ново начало" определи случилото се снощи по време на протестите срещу Бюджет 2026, когато недоволни граждани блокираха излизането на народните представители от парламента.

Коментарът му бе навлизане в Народното събрание преди началото на редовното парламентрано заседание.

По думите му протестът е преминал границата на нормалния обществен натиск, съобщи БНТ.

Цонев коментира и колко дълго депутатите са останали блокирани в сградата:

„Не съм ги смятал, ама 16–17 часа."

Йордан Цонев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Цветанка Минчева: Плащайте с карта в първите дни на 2026 г.