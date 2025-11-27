ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

24-годишен, cин нa пpeдпpиeмaч, e oтĸpит пpeбит и ...

Фалстарт с кворума на парламента

Павлета Давидова

[email protected]

Пленарна зала Снимка: Велислав Николов

С Фалстарт започна днешния работен ден за депутатите - защото все още не е започнал. Сутрешната проверка на кворума отчете само 113 присъстващи народни представители и се наложи председателстващата заседанието Рая Назарян да обяви половин час почивка.

11 от ГЕРБ липсваха, както и 6 от ДПС - НН, нямаше и общо 7 души от БСП и ИТН, ПП-ДБ, "Възраждане", МЕЧ и "Величие" не дадоха гласове. Двама от АПС обаче се регистрираха

Като първа точка днес са заковани измененията в Закона за публичните предприятия.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

