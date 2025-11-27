ПП-ДБ искат властта да изтегли бюджета и кандидатурата на Деньо Денев за ДАНС

Искане за оттеглянето на проектобюджета отправиха в парламентарните кулоари от "Продължаваме промяната - Демократична България" броени часове след като хиляди хора чуха призива им и дойдоха на протест около парламента заради бюджетните средства.

"Предлагам две стъпки. Още днес министър-председателят и финансовият министър да оттеглят този бюджет. Да го върнат, да го преработят! Да помолят тристранката, културно и възпитано, също така да се присъедини, да бъдат прегледани всички сметки, да бъдат орязани всички онези разходи за черните каси, които са предвидени", заяви лидерът на ДБС Атанас Атанасов.

"След този брутален бюджет, който внесоха, и по най-бързия начин се опитват да пробутат управляващите, изкараха хората на улиците. Ние благодарим на софиянци, на тези хора, които излязоха по улиците, защото по този начин показаха своето отношение към сметките в държавата", заяви Атанасов след снощи.

"През 2013 г. с избора на Делян Пеевски за председател на ДАНС предизвикаха тогава хората. Сега около всички тези ситуации тук и това напрежение, тихомълком се опитват да пробутат Деньо Денев за председател на ДАНС. Да я спрат тази процедура и да го оттеглят този господин. Това са двете неща, които би могло да успокоят донякъде обстановката в страната", допълни Атанасов минути преди пленарното заседание да зацикли заради липса на кворум.

Явор Божанков заяви, че управляващите са си "върнали заводските настройки и тяхното арогантно поведение спрямо протестиращите и спрямо бизнеса". "Видяхме директни обиди към хората, които излязоха да защитят не просто свободата си, не просто правото си на изразяване. Те получиха брутални обиди от страна на представители и на ГЕРБ и на ДПС. Отношението към българския бизнес и сигналът, който получихме от ЕК - кой повече трябва да им каже, че този бюджет излиза извън рамките?", заяви депутатът.

Ако някой компрометира пътя на България към еврозоната, това не е опозицията, не са протестиращите, не са работодателите, това са точно управляващите, които рискуват първия бюджет на България в евро, смята Божанков.