Николай Попов: Оттеглям номинацията си за „Човек на годината", дайте я на убиеца на Сияна

"Публично оттеглям номинацията си за „Човек на годината" на Български хелзинкски комитет. Благодаря ви. Отстранете ме от тази награда. Дайте я на убиеца на Сияна, който същата тази съдебна система утре може да изкара герой. Явно затова той е усмихнат в съда". Това сподели във Фейсбук Николай Попов, бащата на загиналата при катастрофа Сияна.
"Благодаря, но не мога да бъда поставян до хора, които пряко или чрез свързани с тях лица са тормозили мен и семейството ми, както и са причинили смърт на деца", написа още той.
Ето как продължава публикацията:
През 2017 г. в гр. Плевен, откъдето е майката на Сияна, заедно със семейството ми бяхме нападнати от Камен Балбузанов – Куката, защото сме паркирали на място на улицата, което той смята за свое. За първи път виждах този човек и бях потресен от наглоста и езика му.
Изобщо не се замислих и след няколко часа Камен – Куката беше в ареста.
В местната полиция имаше сериозна съпротива да го задържат. Дори ме попитаха защо не съм освободил мястото на Балбузанов – „той много си го харесвал".
Това не ме отказа и показах на Куката къде му е мястото.
След време ме срещна на улицата и ми се извини. Хората с мен бяха безкрайно учудени от това негово действие.
Никога не се страхувам, особено когато знам, че справедливостта е на моя страна. След това този местен дерибей прекара няколко години в затвора. Такива хора се плашат, когато им се противопоставиш.
Този човек тормозеше и рекетираше цяла една област.Никой не споменаваше даже името му на глас. Зад него беше местната полиция. Трябваше да го арестуват полицаи от София.
Част от бандата на Куката е Марио Бировски – Бокса.
Неговата съпруга Владислава Цариградска е съдия в Окръжен съд – Плевен. Цариградска прикрива фамилията си по мъж точно заради личността на съпруга си.
Не зная как е възможно да си съдия, а мъжът ти да участва в схеми с Куката.
Същата тази Цариградска е „Човек на годината" за 2024 г.
И сега тя ще ме оценява. Не, мерси – в конфликт на интереси сме.
В същото време не пропусна да ме нападне в координираната атака след поисканата оставка на съдия Захарова. Явно семейството ѝ има за какво да ми мъсти.
Преди време убиецът на Андрей Монов беше номиниран за „Човек на годината" от същата организация.
Аз съм Николай Попов и не ме е страх от вас. Публично оттеглям номинацията си за „Човек на годината" на Български