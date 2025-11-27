Николай Попов: Оттеглям номинацията си за „Човек на годината", дайте я на убиеца на Сияна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Публично оттеглям номинацията си за „Човек на годината" на Български хелзинкски комитет. Благодаря ви. Отстранете ме от тази награда. Дайте я на убиеца на Сияна, който същата тази съдебна система утре може да изкара герой. Явно затова той е усмихнат в съда". Това сподели във Фейсбук Николай Попов, бащата на загиналата при катастрофа Сияна.

"Благодаря, но не мога да бъда поставян до хора, които пряко или чрез свързани с тях лица са тормозили мен и семейството ми, както и са причинили смърт на деца", написа още той.

Ето как продължава публикацията:

През 2017 г. в гр. Плевен, откъдето е майката на Сияна, заедно със семейството ми бяхме нападнати от Камен Балбузанов – Куката, защото сме паркирали на място на улицата, което той смята за свое. За първи път виждах този човек и бях потресен от наглоста и езика му.

Изобщо не се замислих и след няколко часа Камен – Куката беше в ареста.

В местната полиция имаше сериозна съпротива да го задържат. Дори ме попитаха защо не съм освободил мястото на Балбузанов – „той много си го харесвал".

Това не ме отказа и показах на Куката къде му е мястото.

След време ме срещна на улицата и ми се извини. Хората с мен бяха безкрайно учудени от това негово действие.

Никога не се страхувам, особено когато знам, че справедливостта е на моя страна. След това този местен дерибей прекара няколко години в затвора. Такива хора се плашат, когато им се противопоставиш.

Този човек тормозеше и рекетираше цяла една област.Никой не споменаваше даже името му на глас. Зад него беше местната полиция. Трябваше да го арестуват полицаи от София.

Част от бандата на Куката е Марио Бировски – Бокса.

Неговата съпруга Владислава Цариградска е съдия в Окръжен съд – Плевен. Цариградска прикрива фамилията си по мъж точно заради личността на съпруга си.

Не зная как е възможно да си съдия, а мъжът ти да участва в схеми с Куката.

Същата тази Цариградска е „Човек на годината" за 2024 г.

И сега тя ще ме оценява. Не, мерси – в конфликт на интереси сме.

В същото време не пропусна да ме нападне в координираната атака след поисканата оставка на съдия Захарова. Явно семейството ѝ има за какво да ми мъсти.

Преди време убиецът на Андрей Монов беше номиниран за „Човек на годината" от същата организация.