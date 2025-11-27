ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

24-годишен, cин нa пpeдпpиeмaч, e oтĸpит убит и хвърлен в реката в Maдaн

Валентин Хаджиев

Младият мъж е открит на изхода на Мадан в посока Златоград. СНИМКА: Пиксабей

В Мадан е открит мъртъв 24-годишният Костадин Кабаджов, син на местния предприемач Кабаджов.

По неофициална информация младият мъж е бил жестоко нападнат, пребит и след това застрелян от все още неустановени извършители. Бащата на жертвата има хотел и бензиностанция в града. Криминалистите работят активно по случая и изясняват възможните мотиви зад бруталното нападение.

Побоят е нанесен в района на Винпром в града, почти на изхода на Мадан в посока Златоград.  Окръжният прокурор на Смолян Недко Симов потвърди, че се разследва убийство, като подробности предстои да се дадат от държавното обвинение.

Според слухове в Мадан младият мъж е пребит от бой и неизвестните извършители са метнали тялото му в реката. Пожарен автомобил е отишъл около 3 часа през нощта да изкара тялото от водата. Според местните полицията е преследвала бус с кърджалийска регистрация и го е спряла в Ардино. Предполагат, че причината е лихварство, но не е потвърдено.

