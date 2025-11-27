Събраха се - парламентът започна работа от втория път, но ГЕРБ поискаха почивка

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

От втория опит в Народното събрание се събраха необходимите гласове, за да започне работния ден. След като по-рано днес в зала бяха само 113 депутати (опозицията отказа да се регистрира, а от управляващото мнозинство имаше закъснели), сега вече 126 се обозначиха като присъстващи.

Веднага обаче Костадин Ангелов от ГЕРБ излезе на трибуната, за да поиска половин час почивка. И макар да не я обоснова, шефката на парламента Рая Назарян му даде поисканите 30 минути.

Близо час мина от 9 ч., когато народните представители трябваше да започнат работа.