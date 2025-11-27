ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пламна пикап на строителен предприемач от Галиче, ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-о Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21796286 www.24chasa.bg

Събраха се - парламентът започна работа от втория път, но ГЕРБ поискаха почивка

Павлета Давидова

[email protected]

4748
Рая Назарян е председател на парламента Снимка: Николай Литов

От втория опит в Народното събрание се събраха необходимите гласове, за да започне работния ден. След като по-рано днес в зала бяха само 113 депутати (опозицията отказа да се регистрира, а от управляващото мнозинство имаше закъснели), сега вече 126 се обозначиха като присъстващи.

Веднага обаче Костадин Ангелов от ГЕРБ излезе на трибуната, за да поиска половин час почивка. И макар да не я обоснова, шефката на парламента Рая Назарян му даде поисканите 30 минути.

Близо час мина от 9 ч., когато народните представители трябваше да започнат работа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Рая Назарян е председател на парламента

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-о Народно събрание