Кмет на ямболско село загради с мрежа единствения път към местните гробища

Кметът на ямболското село Търнава загради с мрежа единствения път към местните гробища.

Така близо 300 жители на селото нямат достъп до мястото. Стига се до абсурдни ситуации - хората не могат да погребат близките си без кмета да издаде разрешение за това.

На мрежата, опъната около гробищния парк има табела "Частна собственост".

"Гробищният парк е заграден от май месец, когато поставихме, съвместно с общината ограда на местния парк. Кметът си е паркирал земеделската си техника. И той ни заплаши тогава, че ще сложи ограда на пътя и каза, че е негова собственост и действително сложи ограда", разказа пред bTV жител на селото.

"Ние нямаме никакъв достъп до гробищния парк" - На Архангелова задушница кметът не е дал разрешение хората да посетят починалите си близки.

Жители разказват, че единственият достъп е през един полуразрушен мост, който е опасен. Ако някой почине, търсят кмета, чакат кмета или сина му да отворят вратите, катафалката закъсвала в калта.

"Ситуацията е много сериозна. Започна преди година, когато хората дойдоха при нас с молба да бъде освободен общински имот, който е със статут за озеленяване и поискаха да направят парк за техните деца. Тогава още започнаха заплахите от кмета, че ще загради това място, което води до гробищния парк", коментира Тодор Налбантов, заместник-кмет на община "Тунджа".

Според него е най-добре да се сезира Министерството на земеделието, защото те са продали на него имота. Той го е купил на търг преди година-две. Имотът е продаден неправомерно, защото освен него, влиза и пътя, и дерето, които са публична, държавна собственост и няма как да бъдат продадени.

Ако стане пожар, пожарна няма откъде да мине.

"Ние многократно сме разговаряли с кмета на село Търнава г-н Матев, предлагали сме му различни варианти, като стремежът ни е бил личен баланс между неговия интерес като собственик на имота и обществения интерес", Димитринка Димитрова, коментира секретар на община "Тунджа".

Помолили са го да даде право на преминаване през имота срещу обещетение, но той е отказал.